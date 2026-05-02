من غاريث بيل إلى نيمار.. أسعار «جنونية» في سوق الانتقالات العالمية



تحولت قيمة عقود لاعبي كرة القدم من مجرد تفاصيل في سوق الانتقالات، إلى ظاهرة اقتصادية تعكس حجم التحول الذي شهدته اللعبة خلال السنوات الأخيرة، والتي شهدت قفزة «جنونية» من عشرات إلى مئات الملايين، في مسار تصاعدي بدأ منذ أكثر من عقد، قبل أن يبلغ ذروته مع الصفقات القياسية التي غيرت ملامح السوق، وجعلت من الأرقام الفلكية أمراً معتاداً في عالم الأندية الكبرى.



وإذا كان انتقال غاريث بيل من توتنهام هوتسبير إلى ريال مدريد عام 2013 قد كسر حاجز 100 مليون يورو، فإن الصفقة الأغلى التي نقلت نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في 2017 شكلت نقطة التحول الأبرز، حيث أعادت ضبط إيقاع السوق ورفعت سقف التوقعات بشكل غير مسبوق، وتوالت بعدها الصفقات الكبرى بأرقام ضخمة، مع أسماء مثل كيليان مبابي وأنطوان غريزمان وجواو فيليكس وديكلان رايس، في مؤشر واضح على تغيّر قواعد اللعبة اقتصادياً، والأسعار الجنونية للاعبي كرة القدم، فهل تستحق كرة القدم الإنفاق بمثل هذه الأرقام؟ ولماذا وصلت أسعار اللاعبين إلى قيمتها العالية؟ أسئلة كثيرة يبحث العالم عن إجابة لها، لكن المؤكد أن الأرقام السابقة ليست النهاية وبين كل فترة وأخرى تشهد كرة القدم صفقة بقيمة مالية لا تصدق.



وفي هذا السياق، قال فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، إن الأسعار كانت مستقرة لسنوات طويلة قبل أن يشهد سوق الانتقالات فجأة تخطى مبلغ الـ 100 مليون قبل أكثر من 10 سنوات، وبعدها تغيّر الحال وأصبحت كل الأرقام المالية التي لا تتجاوز المئة مليون عادية، وتدريجياً تخطت أسعار اللاعبين التوقعات، وأكد بيريز تحفظه على الأسعار العالية في سوق الانتقالات، التي كانت، حسب قوله، صادمة في السابق، بينما تحولت إلى أرقام عادية في السوق الطبيعي، ما يُعد تغييراً شاملاً في هيكل الاقتصاد الكروي.



فيما يرى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن السوق الحديث لانتقالات اللاعبين لم يعد يعتمد فقط على الجودة الفنية، بل أصبح محكوماً بندرة اللاعبين القادرين على صناعة الفارق، وهو ما جعل الأندية تدخل في منافسة شرسة ترفع الأسعار بشكل متواصل، خصوصاً مع تحول اللاعب إلى عنصر رياضي وتسويقي في الوقت نفسه، وأكد غوارديولا صعوبة التحكم في سوق الانتقالات، وقال إن الموهبة هي التي تحدد القيمة، وإن النادي الذي يتمتع بالإمكانيات والطموح لن يتوقف عن دفع المال من أجل تحقيق أهدافه.



بدوره قدم كارل رومينيغه، الرئيس التنفيذي السابق لبايرن ميونيخ رؤية أكثر عمقاً لهذا التحول، حيث أكد أن كرة القدم دخلت مرحلة اقتصادية غير مسبوقة، أصبحت فيها الأندية تتعامل مع اللاعبين كأصول استثمارية ذات قيمة مالية وتسويقية في آن واحد، مشيراً إلى أن تضخم الأسعار لم يعد مرتبطاً فقط بقيمة اللاعب داخل الملعب، بل أيضاً بقدرته على جذب الرعاة وزيادة انتشار النادي عالمياً، كما حذر النجم الألماني الشهير من استمرار الارتفاع دون ضوابط واضحة، ذاكراً أن ذلك قد يؤدي إلى اختلال كبير في التوازن بين الأندية الكبرى وبقية المنافسين، ما يهدد العدالة التنافسية في اللعبة على المدى الطويل.



أما آرسين فينغر، المدير الفني السابق لأرسنال اعتبر أن ما يحدث في سوق الانتقالات هو نتيجة طبيعية لتحول كرة القدم إلى صناعة عالمية مفتوحة تعتمد على العوائد الضخمة من البث والرعاية، لكنه أوضح أن هذا النمو السريع في الأسعار به خطورة حقيقية إذا لم يتم تنظيمه بشكل دقيق، لأنه قد يؤدي إلى تضخم غير متوازن يجعل من الصعب على الأندية المتوسطة المنافسة في المستقبل، وهو ما قد ينعكس سلباً على جاذبية البطولات المحلية والأوروبية.



ومن جانبه، ركز كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، على البعد النفسي داخل غرفة الملابس، مشيراً إلى أن الأرقام الضخمة لم تعد مجرد تفاصيل مالية، بل أصبحت عبئاً إضافياً على اللاعبين، حيث ترفع سقف التوقعات بشكل كبير، وتجعل أي تقييم مرتبطاً بقيمة الصفقة أكثر من الأداء الفعلي داخل الملعب، ما يخلق ضغوطاً مضاعفة قد تؤثر على الاستقرار الفني للاعبين في الأندية الكبرى، واعتبر مدرب البرازيل أن الأرقام الفلكية تُعد نتاجاً طبيعياً للمنافسة بين الأندية والقيمة العالية للرعاية والتسويق وبث المباريات، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة ضبط سوق الانتقالات حتى لا يتواصل الارتفاع.



تزايد التنافس



رغم التحذيرات، لا تبدو مؤشرات التراجع واضحة في الأفق، في ظل استمرار تدفق الأموال وتزايد التنافس بين الأندية الكبرى، خاصة أن شعبية كرة القدم في زيادة مستمرة وأصبحت أكبر مصدر يجذب الرعاة والمستثمرين، ما يجعل من الصفقات الضخمة جزءاً أصيلاً من مشهد كرة القدم الحديثة، وبينما يرى البعض أن الأرقام العالية تعكس قوة اللعبة الاقتصادية، يعتقد آخرون أنها فقاعة تحتاج إلى إعادة التوازن مستقبلاً، لكن المؤكد أن كرة القدم دخلت مرحلة جديدة أصبحت فيها القيمة المالية للاعبين تتجاوز التوقعات، حسب موهبة اللاعب، ورغبة الأندية في كسب توقيعه، ما يفتح الباب أمام أرقام أكبر وغير مسبوقة.