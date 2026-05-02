أندية أوروبية كبرى تواجه خطر الهبوط



مع اقتراب الدوريات الأوروبية من خط النهاية، تشتد معارك البقاء بشكل غير متوقع، حيث تجد أندية عريقة نفسها في قلب صراع الهبوط، في مشهد يعكس قسوة المنافسة هذا الموسم.



واستعرضت صحيفة «كيكر» الألمانية صراع النجاة من الهبوط في عدد من الدوريات الأوروبية، مشيرة إلى أنه في الدوري الإنجليزي الممتاز، يواجه توتنهام هوتسبير خطر السقوط إلى الدرجة الأدنى، رغم تاريخه الكبير.



وأوضحت أن الفريق اللندني يخوض سباقاً مع الزمن في الجولات الأربع الأخيرة، وسط جدول مباريات معقد، وتحت قيادة المدرب روبرتو دي زيربي، الذي تولى المهمة في ظروف صعبة لإنقاذ موسم قد يكون الأسوأ منذ عقود.



أما في الدوري الإسباني، فيعيش إشبيلية كابوساً حقيقياً، بعدما تراجع بشكل حاد من منافس على المراكز المتقدمة إلى فريق مهدد بالهبوط، والفريق الأندلسي، بقيادة لويس غارسيا، يجد نفسه في صراع مباشر مع أندية عدة، مع تبقي خمس جولات فقط على نهاية الموسم.



وفي الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، يقف نيس على حافة الخطر، حيث يحتل موقعاً حساساً فوق منطقة الهبوط، رغم نتائجه القوية في الموسم الماضي، ورغم امتلاكه هامشاً من النقاط، إلا أن المواجهات المباشرة المقبلة قد تحدد مصيره بشكل نهائي.



والمشهد لا يقل إثارة في الدوري البولندي، حيث يواجه ليجيا وارسو، أحد أكثر الأندية تتويجاً في بولندا، خطر الهبوط، في ظل تقارب النقاط مع منافسيه، ما يجعل كل مباراة بمثابة نهائي بقاء.



وفي الفئة الممتازة الألبانية، ترتجف جماهير كي إف تيرانا، النادي الأكثر تتويجاً في تاريخ البلاد، من سيناريو الهبوط، رغم إرثه الكبير، في ظل صراع محتدم حتى الجولات الأخيرة.



ولا يختلف الحال في الدوري الألماني، حيث يقاتل فولفسبورغ للبقاء، رغم امتلاكه قائمة قوية، لكنه يجد نفسه تحت ضغط هائل مع اقتراب النهاية.