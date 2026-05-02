مشجع وحيد يكتب واحدة من قصص الوفاء في كرة القدم



تحول مقطع مصور قصير إلى قصة إنسانية مؤثرة اجتاحت منصات التواصل، بعدما ظهر المشجع البرازيلي تياغو ماريو واقفاً وحيداً في مدرجات ملعب غارق بالأمطار، متمسكاً بتشجيع فريقه فلامنغو بياوي رغم الهزيمة الثقيلة التي تلقاها بنتيجة أمام ألتوس 1-7، ضمن منافسات دوري ولاية بياوي.



والمشهد، الذي التقط في ملعب ليندلفو سيلفا، لم يكن مجرد لحظة عابرة، بل اختزل معنى الانتماء الحقيقي، حيث وقف ماريو بمفرده في مدرج يتسع لآلاف المشجعين، متحدياً الطقس القاسي ونتائج فريقه المتراجعة، في وقت كانت فيه الجماهير قد غادرت المدرجات بعد موسم كارثي انتهى بهبوط الفريق رسمياً إلى الدرجة الثانية.



وبحسب متابعين، لم يكن وجود المشجع الوحيد بدافع الحضور العادي، بل كان بمنزلة رسالة صامتة تعبّر عن الولاء للنادي ككيان، بعيداً عن النتائج أو الأسماء داخل الملعب، في وقت خسر فيه الفريق معظم مبارياته خلال الموسم.



وانتشار الفيديو على نطاق واسع دفع وسائل الإعلام العالمية لوصف تياغو ماريو بـ«أوفى مشجع في العالم»، فيما لم تخلُ القصة من لفتات إنسانية، إذ حرصت جماهير الفريق المنافس على تحيته عقب اللقاء، تقديراً لموقفه النادر.



ومن جانبه، بادر النادي بتكريم مشجعه المخلص، حيث منحه عضوية شرفية وقميصاً موقّعاً من اللاعبين، في محاولة لرد الجميل بعد لحظة دعم استثنائية وسط أسوأ فترات الفريق.



وتكتسب القصة بُعداً أكثر عمقاً، نظراً لأن فلامنغو بياوي يتشابه في الاسم والألوان مع العملاق فلامنغو، لكن الفارق الكبير في الإمكانات والإنجازات يجعل هذا النوع من الوفاء أكثر ندرة وقيمة في عالم كرة القدم.