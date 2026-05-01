تشيلسي.. إعادة بناء بين «قطبي الرحى»



داخل غرف القرار في تشيلسي، تبدو التحركات الحالية محاولة لإعادة بناء داخل نادٍ اعتاد أن يكون حاضراً في صدارة المنافسة.. وبين تغيير فني مرتقب وغموض يحيط بمستقبل أحد عناصر الفريق الأساسية، يتشكل مسار جديد.. فكيف يعيد تشيلسي ضبط توازنه دون الانسحاب في دوامة القرارات المتسرعة؟



أولى خطوات المسار الجديد هي اتجاه النادي إلى إعادة ترتيب الملف الفني بعد إقالة ليام روسينيور، مع قائمة مرشحين تناولتها وسائل إعلام ومقربون من النادي تضم أندوني إيراولا مدرب بورنموث الذي أعلن عن رحيله عن النادي مع نهاية الموسم الجاري، وماركو سيلفا مدرب فولهام، وتشابي ألونسو المدرب السابق لريال مدريد.. وهي خيارات متعددة تمثل محاولة الإدارة تفادي محدودية الاختيارات التي رافقت تعيين إنزو ماريسكا في صيف 2024.



تحاول إدارة النادي الأزرق هذه المرة إعادة ضبط معايير الاختيار، واضعة خبرة الدوري الإنجليزي الممتاز أو سجل الإنجازات كشرط أساسي، مع تفضيل الجمع بينهما، ما يؤكد وجود مراجعة داخلية للقرارات السابقة، كما تتبنى الإدارة نهجاً هادئاً في إدارة الملف الفني، مستفيدة من استمرار كالوم مكفارلين حتى نهاية الموسم، بما يمنحها مساحة للتقييم دون ضغط زمني.

من حسن حظ إدارة «البلوز» أنها ستستفيد من وضع مرن في سوق المدربين، حيث أعلن إيراولا رحيله عن بورنموث بنهاية الموسم، بينما لا يرتبط ألونسو بأي فريق بعد انتهاء تجربته مع ريال مدريد في يناير الماضي، في حين يقترب عقد سيلفا من نهايته مع فولهام، لتصبح الخيارات متاحة أمام الإدارة لإعادة بناء هوية فنية متماسكة بما يتماشى مع توجهاتها، بدل الاكتفاء بحلول قصيرة المدى.



ويبدو أن تشيلسي يسعى إلى إعادة بناء توازنه الفني بعد فترة من عدم الاستقرار، من خلال التعاقد مع مدرب يمتلك قدرة فورية على التأثير داخل بيئة الدوري الإنجليزي... ويؤكد تشديد المعايير إدراكاً بأن تكرار التغييرات دون خطة واضحة قد يضاعف من حالة عدم الاستقرار التي رافقت الفريق في المواسم الأخيرة.



ولا تقتصر خطط تشيلسي على ملف المدرب فقط، بل تمتد إلى وضع بعض اللاعبين داخل الفريق، وفي مقدمتهم إنزو فرنانديز كحالة تحتاج إلى قرار، بعدما شوهد اللاعب في مدريد، عقب أسابيع من حديثه عن رغبته في العيش هناك... وكانت إدارة تشيلسي أوقفت اللاعب لمباراتين بسبب تحركاته المرتبطة بإمكانية الرحيل، إلا أن ذلك لم يمنعه من السفر، حيث حضر نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس.



وضعت تصرفات فرنانديز إدارة تشيلسي أمام معادلة معقدة، في ظل دوره المؤثر داخل الفريق، بعدما قاده إلى نهائي كأس إنجلترا بتسجيله هدف الفوز على ليدز يونايتد، ما يفرض على النادي حسم الموقف بين الحفاظ على أحد أبرز عناصر الفريق أو التعامل مع رغبة اللاعب في الرحيل.... وبحسب اتجاه النادي الحالي بالسعي إلى الاستقرار، فإن التمسك باللاعب كونه أحد أهم المؤثرين في «البلوز» يمثل خطوة ضرورية لإعادة بناء مشروع مستقر، إلا أن هناك رؤى تؤكد أن أي رغبة صريحة في الرحيل يجب التعامل معها مبكراً لتفادي تأثيرها على تماسك الفريق.

تشيلسي الآن عند مفترق طرق، يحتاج النجاح في صياغة معادلة تجمع بين حسم ناجح لملف القيادة الفنية بما يتناسب مع طموحات العودة إلى المنافسة، وفي الوقت نفسه عليه تثبيت الركائز الأساسية لـ«البلوز»، في صيف قد يعيد تشكيل ملامح الفريق لمواسم مقبلة.