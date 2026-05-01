غوارديولا يفضل مباراة في الدرجة الثالثة الإنجليزية على قمة سان جيرمان وبايرن



اعتبر الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، مازحاً، أن مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، «رديئة»، بعدما شوهد يتابع مباراة في دوري المستوى الثالث في الوقت الذي كانت تُقام فيه القمة المثيرة على ملعب بارك دي برانس.



وسُئل غوارديولا عن اختياره الحضور على المدرجات في مباراة ستوكبورت كاونتي وبورت فايل، الثلاثاء، بدلاً من متابعة ذهاب نصف النهائي الجذاب بين بطل أوروبا سان جرمان وبايرن (5-4)، ناديه السابق.



قال متظاهراً بالتقليل من شأن المباراة «في اليوم السابق، نظرتُ إلى الروزنامة، باريس سان جرمان-بايرن ميونيخ، وقلتُ «يا لها من مباراة رديئة». المدربان ليسا جيدين، (الإسباني) لويس (إنريكي) و(البلجيكي) «فيني» (كومباني). سيئان جداً، سيئان جداً، لاعبون سيئون! لذلك قررت الذهاب. أنا عاشق لكرة القدم الإنجليزية، وذهبت لمشاهدة ستوكبورت».



وأوضح في الواقع أنه «شاهدت المباراة عند عودتي من ستوكبورت»، مضيفاً «سأكون على أريكتي» أمام التلفزيون لمتابعة الإياب، الأربعاء المقبل في ألمانيا.



وقال «كان لقاءً جميلاً. هذا هي كرة القدم. كانت مباراة جيدة، وفي اليوم التالي (أتلتيكو مدريد-أرسنال)، بأسلوب مختلف، كانت مباراة جيدة أيضاً».



وكان مانشستر سيتي، بطل أوروبا 2023، قد ودّع المسابقة هذا الموسم من ثمن النهائي على يد ريال مدريد الإسباني.