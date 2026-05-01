ريال مدريد يتأهب للتعاقدات الصيفية ويرصد عدداً من الأسماء



يستعد ريال مدريد للدخول في صيف ساخن خلال فترة الانتقالات المقبلة، في إطار خطة شاملة لإعادة بناء الفريق بعد موسم مخيب للآمال لم يحقق طموحات جماهيره، حيث بدأت إدارة النادي تحركاتها مبكراً في سوق الانتقالات، سعياً لإبرام صفقات نوعية تعيد التوازن للفريق وتمنحه القدرة على المنافسة بقوة في الموسم المقبل.



واتجهت بوصلة النادي الملكي بشكل واضح على خط الدفاع، الذي ظهر كأحد أبرز نقاط الضعف في الموسم الحالي، سواء بسبب تراجع المستوى مثل دين هويسن، أو كثرة الإصابات التي تعرض لها عدد من عناصره بقيادة إيدير ميليتاو، إلى جانب اقتراب نهاية عقود عدد من العناصر الأساسية، ما يفتح الباب أمام تغييرات واسعة.



وبحسب تقارير إعلامية، وضع النادي الملكي عدة أسماء على طاولة التعاقدات، من بينها كريستيان روميرو وميكي فان دي فان مدافعا توتنهام، حيث يراقب النادي وضعيتهما عن كثب، خاصة في ظل احتمالية تسهيل المفاوضات وإكمال الصفقة بنجاح.



كما يبرز أليساندرو باستوني مدافع إنتر ميلانو ضمن الأهداف الرئيسية، في ظل تألقه اللافت واهتمام عدة أندية أوروبية بخدماته، إضافة إلى موريلو مدافع نوتنغهام فوريست، الذي قدم مستويات مميزة جعلته محط أنظار كبار القارة.



وتسعى إدارة ريال مدريد من خلال هذه التحركات إلى ترميم الخط الخلفي وبناء قاعدة دفاعية أكثر صلابة، تمهيداً لاستعادة التوازن الفني للفريق، والعودة بقوة إلى المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل مع المزيد من الصفقات في مختلف خطوط اللعب.