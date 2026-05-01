رونالدو وفرنانديز في صراع الأرقام والثروة والإرث.. من يتربع على عرش مانشستر يونايتد؟



في مقارنة مثيرة بين اثنين من أبرز نجوم البرتغال ونجوم مانشستر يونايتد، يبرز اسما كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز كرمزين مختلفين في المسيرة، لكنهما متقاطعان في التأثير داخل «أولد ترافورد».



واجتمع النجمان لفترة قصيرة عقب عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد عام 2021، قبل أن ينتهي مشواره مع النادي بنهاية 2022 بعد خلافات مع الإدارة. وخلال تلك الفترة، خاض اللاعبان 51 مباراة معاً، إلى جانب 67 مباراة أخرى بقميص المنتخب البرتغالي.



ويواصل فرنانديز قيادة الفريق اليوم، بينما يعيش رونالدو تجربة مختلفة مع النصر في الدوري السعودي.



وأشارت صحيفة «ديلي ميل»، إلى أنه رغم الفارق الكبير في الشهرة العالمية، فإن فرنانديز نجح في معادلة رقم رونالدو من حيث المساهمات التهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد، بعدما وصل إلى 140 مساهمة، وهو الرقم نفسه لرونالدو، لكنه حققه في عدد مباريات أقل بعشر مواجهات، ما يجعله مرشحاً لتجاوزه قريباً.



ومسيرة رونالدو بنيت على الأهداف، والنجم البرتغالي، البالغ 41 عاماً، يطارد إنجازاً تاريخياً بالوصول إلى 1000 هدف، بعدما بلغ رصيده الحالي 969 هدفاً.



وسجل رونالدو 450 هدفاً مع ريال مدريد، و145 هدفاً في فترتيه بإنجلترا، و101 هدف مع يوفنتوس، و125 هدفاً مع النصر، و5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة، و143 هدفاً دولياً مع البرتغال، وهو رقم قياسي عالمي، ووصل معدله التهديفي 0.74 هدف في المباراة.



وفي المقابل، سجل فرنانديز 217 هدفاً فقط في مسيرته، منها 106 مع مانشستر يونايتد، بمعدل 0.3 هدف في المباراة، لكنه يتفوق كصانع ألعاب على رونالدو في التمريرات الحاسمة.



وتبدو المقارنة في البطولات غير متكافئة، ففرنانديز حقق كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة، ونال جائزة أفضل لاعب في الموسم، أما رونالدو، فصنع تاريخاً استثنائياً، بحصوله على 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و5 كرات ذهبية، وبطولات دوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، و4 ألقاب كأس عالم للأندية، ألقاب محلية وقارية متعددة، والفارق هنا شاسع، ويعكس مسيرة طويلة مليئة بالإنجازات.



ورونالدو ليس مجرد لاعب، بل علامة تجارية عالمية، وأصبح أول لاعب كرة قدم مليارديراً في 2025، بثروة تقدر بـ1.04 مليار جنيه إسترليني، مع راتب يومي يقارب 488 ألف جنيه إسترليني في النصر، إلى جانب شراكات مع شركات كبرى، ومشاريعه الخاصة بعلامة «سي أر 7».



أما فرنانديز، فيتقاضى نحو 280 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وتقدر ثروته بـ78 مليون جنيه إسترليني، مع عقود رعاية أقل، وحياة تركز بشكل أكبر على كرة القدم.



ويتصدر رونالدو المشهد الدولي، بكونه الأكثر مشاركة دولياً برصيد 226 مباراة، والهداف التاريخي بتسجيل 143 هدفاً، ونال مع منتخب بلاده كأس أوروبا 2016، ولقبين في دوري الأمم الأوروبية.



بينما سجل فرنانديز، 28 هدفاً و26 تمريرة حاسمة في 87 مباراة، ولقب دوري الأمم الأوروبية مرتين عامي 2019 و2025، ورغم تفوق رونالدو، قد يمتلك فرنانديز فرصة حصد مزيد من الألقاب مستقبلاً.



ويبقى السؤال الأهم.. من يتفوق في الإرث؟



قد لا يتمكن فرنانديز من مجاراة رونالدو في الأرقام أو الثروة أو الألقاب، لكن داخل مانشستر يونايتد، لا تزال المعركة مفتوحة، فالقائد الحالي يملك الوقت لصناعة إرثه الخاص، وربما كتابة فصل جديد يتفوق فيه على أسطورة بلاده داخل «أولد ترافورد».