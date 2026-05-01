سلوت يطمئن جماهير ليفربول بشأن إصابة صلاح

أكد الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، أن إصابة النجم المصري محمد صلاح ليست مقلقة، مشيرًا إلى إمكانية عودته قبل نهاية الموسم الجاري، رغم غيابه عن المواجهة المقبلة أمام مانشستر يونايتد.

وجاءت تصريحات سلوت بعد تعرض صلاح لإصابة خلال فوز ليفربول على كريستال بالاس بنتيجة 3-1، في المباراة التي غادرها اللاعب وسط تصفيق جماهيري، ما أثار مخاوف من أن تكون مشاركته الأخيرة بقميص «الريدز».

وأوضح المدرب الهولندي في مؤتمر صحفي أن إصابة صلاح «طفيفة»، مؤكدًا أنه يتوقع عودته في الجزء الأخير من الموسم، لكنه استبعد مشاركته في مباراة الأحد أمام مانشستر يونايتد.

وأضاف: «إنه أمر مريح أن تكون الإصابة بسيطة، وأن يتمكن من اللعب معنا مجددًا، كما أنه سيكون جاهزًا لكأس العالم، وإذا كان هناك لاعب يستحق وداعًا كبيرًا، فهو بالتأكيد محمد صلاح».

ويستعد صلاح لمغادرة ليفربول بنهاية الموسم، بعد مسيرة حافلة منذ انضمامه عام 2017، خاض خلالها 440 مباراة، سجل فيها 257 هدفًا، ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي النادي التاريخيين خلف إيان راش وروغر هانت.

وكان اللاعب قد دخل في خلاف علني مع مدربه في ديسمبر الماضي، بعدما ابتعد عن التشكيلة في ثلاث مباريات متتالية، قبل أن يؤكد سلوت لاحقًا أن «لا مشكلة بحاجة إلى حل»، مع عودة اللاعب للمشاركة بشكل طبيعي.

ويواجه ليفربول مانشستر يونايتد خارج ملعبه، قبل أن يستضيف تشيلسي، ثم يحل ضيفًا على أستون فيلا، ويختتم موسمه بمواجهة برنتفورد.