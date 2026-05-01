«البريميرليغ» على صفيح ساخن.. سباق الأمتار الأخيرة يبدأ بين أرسنال وسيتي

يطمح أرسنال إلى زيادة ضغطه على مانشستر سيتي في عطلة نهاية الأسبوع، حيث يملك فرصة توسيع الفارق إلى ست نقاط عندما يستضيف جاره فولهام السبت ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويستطيع «الغانرز» زيادة الضغط على سيتي مؤقتًا قبل أن يواجه فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا رحلة محفوفة بالمخاطر إلى إيفرتون بعد يومين.

- فوارق ضئيلة -

يملك أرسنال فرصة الابتعاد عن منافسه الأبرز سيتي، على الأقل لمدة 48 ساعة، لكنه سيكون مطالبًا باستعادة نجاعته التهديفية في موسم يبدو أنه سيُحسم بتفاصيل صغيرة.

وقبل فوز «المدفعجية» على نيوكاسل يونايتد الأسبوع الماضي، كان الفريقان متساويين في عدد النقاط (70 لكل منهما) وفارق الأهداف (+37).

ويدرك أرسنال تمامًا أنه حتى في حال فوزه بمبارياته الأربع المتبقية، فإن ذلك قد لا يكون كافيًا، إذ عجز الفريق اللندني عن تسجيل أكثر من هدف في أي من مبارياته منذ منتصف مارس / آذار الماضي.

من جهته، رفع سيتي، الذي يملك مباراة أقل، مستواه بشكل ملحوظ، ويعيش أفضل أيامه هجوميًا مقارنة بمنافسه.

وقال مدافع المنتخب الإنجليزي السابق غاري نيفيل إن أرسنال سيحتاج إلى أن «يُدفع بعربة يد» حتى خط النهاية إذا أراد التتويج بلقبه الأول في «البريميرليغ» منذ عام 2004.

وأضاف: «لن يعبروا خط النهاية بسهولة، بل ستكون معركة حقيقية، ولن يكتسبوا فجأة مستوى مميزًا في الأسابيع القليلة المقبلة».

- لعنة الإصابات تلاحق توتنهام -

ما إن بدأ توتنهام هوتسبير في إظهار بعض علامات التعافي تحت قيادة مدربه الجديد الإيطالي روبرتو دي زيربي، حتى أصابته لعنة الإصابات مجددًا.

تعرض لاعب الوسط الهولندي تشافي سيمونز لإصابة خطيرة في الركبة خلال الفوز 1-0 الأسبوع الماضي على ولفرهامبتون، فيما قد يغيب دومينيك سولانكي حتى نهاية الموسم بسبب مشكلة في عضلة الفخذ الخلفية.

وتبدو قائمة إصابات النادي هذا الموسم مثيرة للقلق، إذ تضم أسماء مثل ديان كولوسيفسكي، محمد قدوس، جيمس ماديسون، وويلسون أودوبيرت، كما انضم القائد الأرجنتيني كريستيان روميرو إلى القائمة مؤخرًا.

وقال دي زيربي: «يمكننا الفوز بالمباريات باللاعبين، وليس بالمدربين. المدربون مهمون، لكن اللاعبين أهم. ومع ذلك، أريد أن أكون إيجابيًا».

ويخوض توتنهام اختبارًا صعبًا أمام أستون فيلا، إذ يحتل المركز الثامن عشر، متأخرًا بفارق نقطتين عن وست هام يونايتد صاحب المركز السابع عشر.

- هل يستطيع تشلسي إيقاف انحداره؟ -

لا يزال بإمكان تشيلسي إنهاء الموسم بصورة إيجابية، رغم سلسلة مخيبة من خمس هزائم متتالية أدت إلى إقالة المدرب ليام روسينيور.

وتحسن الأداء نسبيًا تحت قيادة المدرب المؤقت كالوم ماكفارلين، حيث فاز الفريق على ليدز يونايتد 1-0، وبلغ نهائي كأس إنجلترا أمام مانشستر سيتي.

ورغم احتلاله المركز الثامن، لا يزال «البلوز» يحتفظ بفرصة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

حاليًا، يبدو برايتون في وضع جيد بالمركز السادس برصيد 50 نقطة، مع ملاحقة من أندية مثل بورنموث، وبرنتفورد، وفولهام، إضافة إلى سندرلاند.