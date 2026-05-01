هيمنة باريس وبايرن على تشكيل الأسبوع بدوري الأبطال

سيطر لاعبو بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي على تشكيل الأسبوع بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد نهاية مباريات ذهاب الدور قبل النهائي.

وكان باريس سان جيرمان قد تغلب على بايرن ميونخ 5-4 بعد مباراة ماراثونية في الذهاب يوم الثلاثاء الماضي، فيما تعادل أرسنال الإنجليزي مع مضيفه أتلتيكو مدريد 1-1 في المباراة الثانية، قبل إقامة مباريات الإياب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وشهد التشكيل الذي أعلن عنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الخميس، تواجد أربعة لاعبين من باريس سان جيرمان وثلاثة لاعبين من بايرن ميونخ، وذلك بعد المباراة المثيرة التي أقيمت بينهما بملعب «حديقة الأمراء» في العاصمة الفرنسية باريس.

وحظي أرسنال وأتلتيكو مدريد بوجود لاعبين لكل منهما في تشكيل الجولة، وسط استحواذ من نجوم مباراة باريس وبايرن.

وجاء التشكيل المثالي كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا (أرسنال)

الدفاع: جابرييل (أرسنال) - مارك بوبيل (أتلتيكو مدريد) - دايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ)

وسط الملعب: مايكل أوليز (بايرن ميونخ) - فيتينيا (باريس سان جيرمان) - جواو نيفيز (باريس سان جيرمان) - خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان)

الهجوم: أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد) - عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان) - لويس دياز (بايرن ميونخ)