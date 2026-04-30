الركراكي ينافس كلوب ومورينيو على تدريب ريال مدريد

دخل المغربي وليد الركراكي دائرة المرشحين لتولي القيادة الفنية لفريق ريال مدريد، ليزاحم أسماء كبيرة على رأسها يورغن كلوب مدرب ليفربول السابق والبرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا حاليًا والميرنغي السابق، في سباق خلافة المدرب الحالي ألفارو أربيلوا بداية من الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة «آس» الإسبانية، نقلًا عن الصحفي خواكين ماروتو، أن إدارة ريال مدريد تبدي إعجابًا واضحًا بإمكانات الركراكي، خاصة قدرته على بناء فريق منظم وقادر على المنافسة، وهو ما ظهر خلال تجربته مع منتخب المغرب.

وأوضحت أن اسم المدرب المغربي مطروح بقوة داخل النقاشات الداخلية للنادي، رغم أنه لا يعد الخيار الأول حتى الآن، في ظل تفضيل بعض الأصوات داخل الإدارة أسماء أخرى تمتلك خبرات أوسع على مستوى الأندية الأوروبية.

ويبرز اسم كلوب كأحد أبرز المرشحين لقيادة الفريق، في وقت تشير فيه التقارير إلى وجود تحركات لجس نبضه بشأن العودة إلى التدريب، فيما يبقى مورينيو ضمن الأسماء المطروحة، رغم تراجع أسهمه مقارنة ببعض الخيارات الأخرى.

ويعزز موقف الركراكي ما حققه مع منتخب المغرب، إذ قاد الفريق في 49 مباراة رسمية، حقق خلالها 36 انتصارًا مقابل 8 تعادلات و5 هزائم، إلى جانب النتائج المميزة التي لفتت أنظار الأندية الأوروبية.

وفي المقابل، يعيش ريال مدريد حالة من عدم الاستقرار الفني خلال الفترة الحالية، وما ترتب عليه من تراجع في النتائج، ما دفع الإدارة إلى دراسة عدة خيارات قبل حسم ملف المدرب الجديد.

ولا تزال الصورة غير واضحة داخل أروقة ريال مدريد، حيث لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن هوية المدرب المقبل، مع استمرار المفاضلة بين أكثر من اسم في انتظار حسم الملف خلال الفترة المقبلة.