قرار مفاجئ من محمد صلاح يقربه من الدوري التركي

استقر النجم المصري محمد صلاح على الاستمرار داخل القارة الأوروبية، بعدما أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ليفتح الطريق أمام انتقال محتمل إلى الدوري التركي، في ظل تحركات جادة من جانب فنربخشة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت قناة «أي سبور» التركية عن دخول إدارة فنربخشة في مفاوضات مباشرة مع رامي عباس، وكيل اللاعب، حيث عقد مسؤولو النادي جلستين مع ممثل النجم المصري، في محاولة لإقناعه بخوض تجربة جديدة.

وأوضحت القناة أن اجتماعًا ثالثًا كان مقررًا بين الطرفين، إلا أن المفاوضات توقفت مؤقتًا بسبب الانتخابات الإدارية داخل نادي فنربخشة، ما أدى إلى تجميد الاتصالات خلال الفترة الأخيرة.

ويتمسك صلاح بخيار الاستمرار في أوروبا، حيث طلب الحصول على راتب سنوي يصل إلى 20 مليون يورو، وهو ما يمثل أحد أبرز العوامل المهمة في تحديد وجهته المقبلة، وفق ما أوردته التقارير.

ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه اللاعب لإنهاء رحلته مع ليفربول، بعدما قضى تسع سنوات داخل صفوف الريدز، حقق خلالها العديد من الإنجازات الجماعية والفردية، قبل أن يقرر خوض تجربة جديدة بداية من الموسم المقبل.

وشارك صلاح في 39 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 12 هدفًا، وقدم 9 تمريرات حاسمة، ليواصل تأثيره الفني رغم اقتراب نهاية مشواره مع النادي.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن الصفقة لا تزال مفتوحة على أكثر من سيناريو، في ظل رغبة فنربخشة في حسم التعاقد، مقابل تمسك اللاعب بالبقاء في أوروبا وانتظار العرض الأنسب خلال الفترة المقبلة.