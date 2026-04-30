باركر يودع بيرنلي بعد عامين من الصعود والهبوط

أعلن بيرنلي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، رحيل سكوت باركر عن منصبه مديرًا فنيًا للفريق الأول.

وجاء رحيل باركر بعد تأكد هبوط الفريق الأسبوع الماضي، عقب الخسارة أمام مانشستر سيتي، حيث أوضح النادي أن القرار جاء بالاتفاق بين الطرفين.

وذكر بيرنلي في بيان: «يرحل ومعه احترام وامتنان كافة المرتبطين بالنادي».

وكان باركر قد قاد بيرنلي للصعود إلى الدوري الممتاز الموسم الماضي، دون خسارة في 33 مباراة، بعدما تولى المهمة خلف المدرب فينسنت كومباني، كما سبق له تدريب أندية فولهام وبورنموث وكلوب بروج.

وقال باركر: «قيادة هذا النادي خلال العامين الماضيين كانت شرفًا كبيرًا لي. استمتعت بكل لحظة من رحلتنا معًا، لكنني أشعر أن الوقت قد حان لأن يسير الطرفان في اتجاه مختلف».

وبدأ بيرنلي البحث عن مدرب جديد، على أن يتولى ميكي جاكسون، المدرب المساعد، قيادة الفريق بشكل مؤقت خلال المباريات الأربع المتبقية في الدوري.

ويحتل بيرنلي المركز قبل الأخير في المسابقة، حيث حقق أربعة انتصارات مقابل 22 هزيمة.

كما ودع الفريق منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانسفيلد، المنافس في دوري الدرجة الثالثة، في فبراير/شباط الماضي.