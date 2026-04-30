من 1400 إلى 8000 يورو.. أسعار تذاكر باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ تشتعل قبل إياب دوري الأبطال



تشهد أسعار تذاكر مواجهة إياب نصف نهائي بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا ارتفاعاً كبيراً على منصات إعادة البيع، وذلك بعد الفوز المثير للنادي الباريسي في مباراة الذهاب بنتيجة 5-4، في لقاء شهد تسعة أهداف وإثارة حتى اللحظات الأخيرة.



وبحسب ما كشفته صحيفة «ليكيب» الفرنسية من المتوقع حضور نحو 3,700 مشجع لباريس سان جيرمان في ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونيخ، مساء الأربعاء، فيما بيعت جميع التذاكر المخصصة لجماهير الفريق بسرعة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، لكن المشجعين المتأخرين في الحجز وجدوا أنفسهم أمام أسعار مرتفعة بشكل لافت، حيث لم تُعرض أي تذكرة بأقل من 1,400 يورو على منصات إعادة البيع، بينما وصلت بعض الأسعار إلى 8,000 يورو، سواء في مناطق جماهير باريس أو بين مقاعد جماهير بايرن ميونيخ.



وقال أحد المشجعين في تصريح نقلته «ليكيب»: «أنا محبط. قبل مباراة الذهاب كانت الأسعار معقولة أما الآن فهي بعيدة تماماً عن متناولي».



في المقابل تمكن بعض المشجعين من الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة، رغم تكاليف السفر المرتفعة، حيث قرر أحدهم القيام برحلة ذهاباً وإياباً في يوم المباراة من منطقة إيل دو فرانس، في رحلة تستغرق نحو عشر ساعات.



كما استفاد عدد من المشجعين من نظام الأولوية الخاص بالمشتركين القدامى لتفادي أزمة التذاكر، ما سهّل عليهم حضور اللقاء في ألمانيا.



وفي باريس ستقتصر أجواء المتابعة على مبادرات محدودة داخل ملعب حديقة الأمراء، حيث سيتم تنظيم عروض للمباراة في قاعات خاصة ومرافق مخصصة للأعضاء، بدل إقامة شاشة عملاقة مفتوحة للجمهور.



ومع استمرار الحلم الأوروبي بدأ بعض المشجعين بالفعل التفكير في الوجهة المحتملة للنهائي، حيث تزايد الحديث عن مدينة بودابست في حال تأهل الفريق إلى المباراة الختامية.