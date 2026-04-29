«فيفا» يناقش قاعدة جديدة لفرض مشاركة اللاعبين الشباب في المباريات

يناقش الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اعتماد قاعدة جديدة تلزم الأندية بإشراك لاعب شاب محلي واحد على الأقل في المباريات، في إطار توجه لزيادة فرص مشاركة المواهب الصاعدة داخل الفرق الأولى.

ووافق مجلس «فيفا» على بدء العمل لوضع خطة رسمية خلال عام واحد، بعد إجراء مشاورات عالمية مع مختلف الأطراف المعنية، وفق ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس».

ويستهدف المقترح تعزيز فرص اللعب أمام اللاعبين الشباب الذين تقوم الأندية بتطويرهم، في ظل اعتماد عدد من الفرق على التعاقد مع لاعبين جاهزين بدلًا من منح الفرصة للعناصر الصاعدة.

وأوضح «فيفا» أن التصور المطروح يتضمن إلزام فرق الأندية الأولى بوجود لاعب واحد على الأقل من فئة تحت 20 أو تحت 21 عامًا من اللاعبين المحليين على أرض الملعب بشكل دائم طوال زمن المباراة.

ويمثل هذا التوجه مستوى أكثر صرامة مقارنة بالقواعد المعمول بها حاليًا في البطولات المحلية والدولية، حيث تكتفي اللوائح بفرض عدد محدد من اللاعبين المحليين ضمن قوائم الفرق، دون اشتراط مشاركتهم فعليًا داخل أرض الملعب.

ولا تفرض القواعد الحالية أي التزام يتعلق باختيار التشكيل الأساسي، وهو ما يمنح المدربين حرية كاملة في تحديد العناصر المشاركة، بعكس المقترح الجديد الذي يربط بين القائمة والمشاركة الفعلية.

وتنص لوائح دوري أبطال أوروبا على ضرورة وجود ثمانية لاعبين على الأقل قضوا فترة من تكوينهم داخل نفس النادي أو داخل أندية في نفس الدولة ضمن قائمة الفريق، التي تضم حدًا أقصى يبلغ 25 لاعبًا، دون اشتراط وجود لاعب شاب من فئة عمرية محددة داخل الملعب.