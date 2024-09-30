فرسان الإمارات يخطفون الأضواء في ختام مونديال سردينيا للقدرة

المصدر: وام

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خطف فرسان الإمارات الأضواء خلال حفل مراسم التتويج في بطولة العالم للخيول الصغيرة للقدرة بعمر 8 سنوات بعد احتكارهم الألقاب في جميع منافسات البطولة والتي أقيمت لمسافة 120 كم في جزيرة سردينيا بايطاليا بمشاركة نحو 100 فارس وفارسة من 22 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتوج الفارس راشد سعيد ملهوف الكتبي بلقب فئة الفردي في مسك الختام، وحصد فريق الإمارات المكون من سالم حمد ملهوف، وسعيد أحمد الشامسي، وسعيد سالم المهيري وسيف جمعة بالجافلة إضافة إلى البطل راشد الكتبي، المركز الأول في منافسات الفرق، كما تسلم البطل الكتبي جائزة أفضل حالة خيل على مستوى البطولة عن الفرس "جيميريفا" التي امتطى صهوتها في المونديال.

ورفرف علم الإمارات في حفل مراسم التتويج بعد عزف النشيد الوطني احتفاء بالأبطال في ختام المونديال وسط تصفيق حار من الجماهير الحاضرة من ايطاليا ومختلف دول العالم، ليسدل الستار على فعاليات البطولة بإنجاز إماراتي من الطراز الرفيع.

وأشاد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس نادي دبي للفروسية، بالإنجاز العالمي المميز الذي حققه فرسان الإمارات في بطولة العالم للخيول الصغيرة بسردينيا، والذي يعكس ريادة الإمارات في عالم سباقات القدرة والتحمل، مشيرا إلى أن الفروسية الإماراتية تواصل مسيرتها العالمية المميزة بفضل الدعم والرعاية من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله "فارس العرب"، إضافة إلى متابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، مهنئا سموهما بهذا الإنجاز العالمي.

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أن الإنجاز ليس بغريب على فرسان الإمارات الذين يواصلون تألقهم في مختلف المحافل والبطولات العالمية، خاصة وأن الإمارات تمتلك سجلا حافلا بالانتصارات والإنجازات في سباقات القدرة والتحمل، مشيدا بالأداء البطولي الذي قدمه الفارس راشد الكتبي الحائز على لقب المونديال في فئة الفردي، كما أشاد بجهود جميع الفرسان الذين مثلوا الإمارات خير تمثيل إضافة إلى فرق العمل التي وقفت وراء تحقيق هذا الإنجاز العالمي.

وأعرب الدكتور محمد عيسى العظب المدير الإداري لوفد الإمارات المشارك في البطولة والمدير العام لنادي دبي للفروسية، عن بالغ سعادته بالإنجاز العالمي الذي حققه أبناء الإمارات في ايطاليا، متوجها بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على دعم سموهما لرياضة الآباء والأجداد، بما أثمر عن اعتلاء منصات التتويج في مختلف المحافل والبطولات الدولية.

وأثنى العظب على الأداء المميز الذي قدمه فرسان وأبطال الإمارات في بطولة العالم للخيول الصغيرة، بما قاد إلى حصد المركز الأول واحتكار الألقاب في مختلف منافسات المونديال، مثمناً جهود كل من ساهم في نجاح المشاركة الإماراتية ورفع علم الدولة عالياً على منصة التتويج في المحفل العالمي.

وأهدى فرسان الإمارات الإنجاز الكبير إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات كافة، وقال البطل راشد الكتبي إنه يشعر بالفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الذي تحقق باسم الإمارات، متوجهاً بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعم ورعاية سموه لمشاركة فرسان الإمارات في مختلف المحافل والبطولات.

وقال الكتبي إن سعادته مضاعفة بعد التتويج لأول مرة في بطولة عالمية، في ظل المنافسة القوية التي شهدها السباق في مختلف المراحل، مؤكداً أن الإنجاز العالمي بمثابة حافز كبير لتحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل، لافتاً إلى أن روح الفريق الواحد بين الفرسان المشاركين من أسرار النجاح التي قادت إلى تحقيق الإنجاز العالمي.

وأكد المدرب محمد السبوسي أن الإنجاز العالمي تحقق بفضل اهتمام ودعم القيادة الرشيدة لأبناء الإمارات في مختلف المحافل العالمية، مشيرا إلى أن هذا الدعم يضعهم أمام مسؤولية كبيرة لمواصلة مشوار الريادة والتميز في أكبر البطولات وأهم الاستحقاقات العالمية.

وأشاد السبوسي بأداء الفارس البطل راشد الكتبي في السباق رغم المنافسة القوية من نخبة الفرسان، حيث استطاع أن يكسب التحدي، بعد أن خاض فترة إعداد مثالية استعداداً للبطولة، وثمن جهود جميع فرسان الإمارات الذين شاركوا ونجحوا في إثبات حضورهم في المونديال مما قاد إلى إحراز المركز الأول على مستوى منافسات الفرق وسط منافسة عالمية قوية.

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