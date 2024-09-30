الفارس سالم ملهوف .. 3 ميداليات عالمية في "سباقات القدرة"

المصدر: وام

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حقق الفارس سالم حمد سعيد ملهوف إنجازاً كبيراً في رياضة القدرة بحصوله على الذهبية ضمن منافسات الفرق في بطولة العالم للخيول الصغيرة بعمر 8 سنوات لمسافة 120 كلم أمس بإيطاليا.

وتعد الذهبية التي حققها ملهوف الفائز بجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي "ضمن فئة "الرياضي الإماراتي"، مطلع العام الحالي هي الثالثة له في المسابقات العالمية للقدرة خلال 3 سنوات، بعد تتويجه بذهبية بطولة العالم للقدرة والتحمل 2021 - 2022، وفضية نسخة 2022 التي أقيمت في بوذيب بأبوظبي 2023.

وشارك الفارس سالم حمد سعيد ملهوف ضمن الفريق الإماراتي في منافسات بطولة العالم أمس إلى جانب الفرسان راشد سعيد ملهوف الكتبي، وسعيد أحمد الشامسي، وسعيد سالم المهيري، وسيف جمعة بالجافلة.

وأكد الفارس سالم ملهوف أن فوز دولة الإمارات بلقب بطولة العالم للقدرة لفئة الخيول الصغيرة في إيطاليا يمثل دافعاً قوياً لخوض المنافسات الدولية المقبلة بطموحات كبيرة تعزز فرص الدولة في تجسيد ريادتها العالمية في رياضة الفروسية.

وأوضح أن المنافسة كانت صعبة نظراً لوجود عدد كبير من الفرسان الراغبين في الفوز باللقب العالمي، مشددا على الجهود الكبيرة التي بذلت من اسطبلات "إم 7" والمدرب محمد السبوسي في الإعداد للمشاركة في البطولة.

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