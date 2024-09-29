فرسان الإمارات أبطال مونديال إيطاليا للخيول الصغيرة للقدرة

المصدر: وام

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أحرز فرسان الإمارات ذهبيتي الفرق والفردي في بطولة العالم للخيول الصغيرة للقدرة بعمر 8 سنوات لمسافة 120 كلم، التي أقيمت في ميادين أربوريا بجزيرة سردينيا الإيطالية، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية بمشاركة نحو 100 فارس وفارسة من 22 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف الفارس الإماراتي راشد سعيد حمد الكتبي اللقب للمرة الخامسة في تاريخ مشاركات الإمارات في المونديال بعد تتويجه بلقب فئة الفردي على صهوة "جيميريفا" مسجلاً زمناً قدره 4.53.08 ساعة، واحتل المركز الثاني الفارس البحريني معيوف عبدالعزيز الرميحي على صهوة "جيروان دى دبارذاس" مسجلاً زمناً قدره 5.02.46 ساعة، وجاءت في المركز الثالث الفارسة الفرنسية كينزا بيتنفيلد على صهوة "جوي ستيك" مسجلة زمناً قدره 5.18.08 ساعة.

وحصد فرسان الإمارات كذلك لقب الفرق عن طريق الفريق المكون من سالم حمد ملهوف، وراشد سعيد الكتبي، وسعيد أحمد الشامسي، وسعيد سالم المهيري وسيف جمعة بالجافلة، فيما أحرز الفريق الفرنسي المركز الثاني، وجاء الفريق الإيطالي في المركز الثالث.

ورفعت الإمارات رصيدها إلى 5 ألقاب في تاريخ مشاركاتها بالبطولة خلال السنوات العشر الماضية بعد أن دشنت مشوارها الذهبي في المونديال عام 2014 في ايطاليا، وحافظ فرسان الإمارات على اللقب في النسخة التي تلتها 2015 بايطاليا، قبل استعادة اللقب في بطولة سلوفاكيا 2018، وإحراز اللقب مجددا في النسخة التي تلتها في بيزا بايطاليا 2019 ثم سردينيا 2021 ليتكرر الإنجاز الإماراتي بانتزاع اللقب للمرة الخامسة في نسخة سردينيا 2024.

وعن تفصيل مراحل السباق، فقد تصدر البطل راشد سعيد الكتبي المرحلة الأولى لمسافة 36 كلم على صهوة "جميريفا"، واحتل المركز الثاني الفارس حمد الكعبي على صهوة "بوليو اوزو جو" وجاء في المركز الثالث الفارس البحريني جابر بدر على صهوة "فادل جاد" يليه في المركز الرابع الفارس الكويتي يعقوب العنزي على صهوة "غرام لا ماجور" وجاء الفارس راشد المهيري في المركز الخامس على صهوة "غوران".

وواصل فرسان الإمارات التألق بعد تصدرهم المرحلة الثانية لمسافة 36 كلم باحتكارهم المراكز الأربعة الأولى بقيادة الفارس عبدالله غانم المري على صهوة "جنتل مان دي ماس" وحافظ الفارس حمد الكعبي على المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث الفارس منصور خميس الشدي على صهوة "جريم دي بوزولوس"، يليه في المركز الرابع الفارس راشد الكتبي الذي حل في صدارة المرحلة الأولى، وتراجع الفارس البحريني جابر بدر إلى المركز الخامس.

واستعاد الفارس راشد سعيد الكتبي الصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كلم، يليه في المركز الثاني الفارس منصور خميس الشدي، واحتل المركز الثالث الفارس عبدالله غانم المري يليه الفارس راشد محمد عتيق المهيري على صهوة "غوران" وجاءت في المركز الخامس الفارسة الفرنسية كينزا بيتنفيلد.

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