ثنائية ثمينة لخيول جودلفين في بريطانيا وأستراليا

المصدر: متابعة - علي الظاهري

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حققت خيول جودلفين ثنائية ثمينة في سباقات الفئة الأولى على المضامير العالمية بعد فوز «شادو أوف لايت» بسباق «جودمونت ميدل بارك ستيكس» على مضمار نيوماركت بالمملكة المتحدة، واكتساح «برودسايدنغ» و«ترافيك واردن» سباق «غولدن روز» على مضمار روزهيل غاردنز في أستراليا.

وأحرز «شادو أوف لايت» لقباً بسباق «ميدل بارك ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي على مضمار نيوماركت محققاً المركز الأول بعد أن غرد في الصدارة مسجلاً زمناً قدره 1.12.29 دقيقة بفارق أربعة طوال عن الوصيف «ويستيلي جاكيت» بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبراين.

وعلى مضمار روزهيل الأسترالي، حقق المهر «برودسايدنغ» بشعار جودلفين لقب سباق «غولدن روز» للفئة الأولى لمسافة 1400 متر المخصص للخيول بعمر 3 سنوات، وأحرز البطل المركز الأول بقيادة الفارس جيمس ماكدونالد وإشراف المدرب جيمس كمنغز مسجلاً زمناً قدره 1.22.69 دقيقة، بفارق أقل من رأس عن رفيقه الوصيف «ترافيك واردن» لجودلفين بقيادة الفارس بين ملهام وإشراف جيمس كمنغز.

وأضاف «برودسايدنغ» الانتصار الثالث في رصيده بسباقات الفئة الأولى من أصل 8 مشاركات، ما يعزز فرصه لتحقيق فوز رابع محتمل في سباق «كولفيلد غينيز» للفئة الأولى 12 أكتوبر المقبل.

وأشاد المدرب جيمس كمنغز بأداء الجوادين وفريقه التدريبي بعد السباق المثير. وقال: تتطلب إدارة الاسطبلات جهداً جماعياً، لدينا ثلاثة اسطبلات رائعة يمكنها وضع بصماتها على خيول مثل هذه، وأدين لهم بالفضل فهم العمود الفقري، هم جوهر ما نحاول تحقيقه، ورؤية جوادين كبيرين يتنافسان في سباق مثل غولدن روز هي لحظة كبيرة.

وتابع: «برودسايدنغ» كان في السباق المناسب في بداية الموسم وهذا يعكس ثقتنا بمعرفتنا لخيولنا، أما الحصان الآخر، «ترافيك واردن» فقد استفاد بشكل كبير من المشاركة الأولى في سباق «ران تو ذا روز»، لقد قدم أداءً كبيراً هذا اليوم ويستمر في إثبات أنه يستعد بشكل رائع.

وأعرب الفارس جيمس مكدونالد عن سعادته بالفوز وإعجابه بالبطل «برودسايدنغ»، وقال: لديه إمكانيات أكبر مما كنا نتخيل، إنه حصان رائع، منذ اللحظة التي جلست عليه في سباق فيرنهيل، ولاحظنا تطوره من سباق لآخر بصورة مذهلة، وهو يتقدم بخطوات كبيرة، لم يصعد خطوة بخطوة، لقد قفز عدة خطوات، كما أن المدرب كانت لديه الكثير من الثقة به.

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