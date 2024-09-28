فرسان الإمارات جاهزون لمونديال الخيول الصغيرة للقدرة

المصدر: سردينيا - علي الظاهري

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وصل فرسان الإمارات إلى إيطاليا استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للقدرة والتحمل للخيول الصغيرة بعمر 8 سنوات لمسافة 120 كلم، التي تستضيفها ميادين أربوريا في جزيرة سردينيا غداً الأحد تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، بمشاركة نحو 100 فارس وفارسة من 22 دولة.

وتقام اليوم إجراءات الفحص البيطري للخيول وقياسات الأوزان للفرسان المشاركين تمهيداً للمشاركة في المونديال الذي سيشهد منافسة قوية بين نخبة فرسان العالم. وأكمل فرسان الإمارات جاهزيتهم لخوض منافسات البطولة واستعادة اللقب بعد ختام تحضيراتهم خلال معسكر الإعداد الخارجي الصيفي في أوروبا.

ويمثل الإمارات في البطولة 25 فارساً وفارسة وهم: عبد الله غانم المري، سيف أحمد المزروعي، منصور سعيد الفارسي، حمد عبيد الكعبي، سعيد حمود الخياري، سالم حمد ملهوف، سعيد سلطان المعمري، بطي علي النعيمي، بطي غمران القبيسي، سعيد أحمد الشامسي، منصور خميس الشدي، خليفة راشد العميمي، حميد خليل الحوسني، صهيب سعيد، حصة الجسمي، راشد أحمد الكتبي، ماجد جمال المهيري، سعيد سالم المهيري، عائشة النقبي، فاطمة محمود محمد، سيف جمعة بالجافلة، راشد محمد المهيري، ميثاء محمد القبيسي، عيسى إسماعيل، راشد سعيد الكتبي.

جاهزية

وأكد الدكتور محمد عيسى العظب المدير الإداري لوفد الإمارات المشارك والمدير العام لنادي دبي للفروسية، أن فرسان الإمارات جاهزون للتحدي في مونديال سردينيا، والذي يعد إحدى أبرز البطولات الدولية على مستوى سباقات القدرة والتحمل، حيث يضم فريق الدولة نخبة من الفرسان الذين يملكون الخبرة والمهارة على صهوة أفضل الخيول المصنفة على مستوى العالم.

مشيراً إلى أن الإمارات حققت الريادة والتميز في مختلف المحافل الدولية بفضل ما تحظى به رياضة الآباء والأجداد من دعم واهتمام من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

سجل مميز

وأضاف العظب، إن فرسان الإمارات يملكون سجلاً حافلاً بالإنجازات في البطولة بعد تحقيق اللقب عدة مرات من بينها فوزهم بالمركز الأول في ذات المكان، وسيكونون على قدر التحدي والطموح لاستعادة اللقب وتكرار الإنجاز مرة أخرى، مؤكداً أن المشاركة الإماراتية تضم نخبة من الفرسان سبق لهم التتويج ورفع علم الإمارات على منصات التتويج في مختلف البطولات والمحافل الدولية. وتعد الإمارات أبرز الدول المرشحة للقب المونديال الذي يشهد مشاركة خليجية وعربية من السعودية والبحرين والكويت وقطر والأردن وسوريا، وينقسم السباق الذي تبلغ مسافته الإجمالية 120 كلم إلى 4 مراحل، الأولى لمسافة 36 كم «المسار الأحمر»، والثانية لمسافة 36 كم باللون ذاته الأحمر، والثالثة لمسافة 25 كم «المسار الأبيض»، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 23 كم «المسار الأصفر».

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