برعاية منصور بن زايد.. اختتام النسخة الأولى لـ"كأس الإمارات لجمال الخيل" في سوريا

المصدر: وام

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، اختتمت بالعاصمة السورية دمشق البطولة العاشرة والأخيرة من النسخة الأولى لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية 2024.

وشهدت البطولة ، التي أقيمت على مدار يومين في نادي سيف الشام بدمشق، بمشاركة 95 خيلا تعود لنحو 65 مالكاً، منافسات قوية خلال الأشواط التأهيلية المختلفة وأشواط البطولات النهائية.

حضر المنافسات وتوج الخيول الفائزة، سعادة حسن أحمد محمد سليمان الشحي سفير الدولة لدى الجمهورية العربية السورية، وسعادة وحيد مبارك سيار سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية، وسعادة محمد أحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، كما حضر الفعاليات عدد من المسؤولين والملاك والمربين السوريين.

وأقيمت المنافسات بالتزامن مع بطولة العرض الوطني السوري العاشر لجمال الخيل العربية الأصيلة، وتضمن حفل الافتتاح عروضا متميزة جسدت أصالة الخيول العربية وعمقها في التاريخ العربي، وعروضا للرماية من على صهوة الجواد، إضافة إلى عروض مسرحية راقصة وعروض شعبية وتراثية.

وأحرزت اللقب الذهبي في بطولة المهرات "أميرة جيه" لآدم بيروتي، فيما جاءت في المركز الثاني وحققت اللقب الفضي "غالية ايه اس" لعبد الله سده، بينما كان اللقب البرونزي من نصيب "نور الخير" لإسطبلات الخير.

وتصدر "تيم السيد حسن" لخالد السيد حسن، اللقب الذهبي للأمهار، وحل في المركز الثاني ونال اللقب الفضي "أمل العز" لخلدون الزعبي، فيما حصل على اللقب البرونزي "البراق ايه اس" لعبد الله السدة.

وحصدت "هالة الزناتي" لهدى خيتي، على اللقب الذهبي لبطولة الأفراس، تلتها في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي "جوليا أيه إس" لعبد الله السدة، بينما ذهب اللقب البرونزي إلى رفيقتها في المربط "نور ايه اس".

وتوج "عز العز" لخلدون الزعبي، باللقب الذهبي لبطولة الفحول، ونال اللقب الفضي "أزاد الجوادية" لعلي الرخلاني، بينما كان اللقب البرونزي من نصيب "أدهم الفهد" لباسل ملحان.

وقال سعادة حسن أحمد الشحي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية العربية السورية: "سعداء بنجاحات البطولة الختامية لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية وبالدور المهم الذي يلعبه في تأكيد دعم دولة الإمارات المتواصل للخيل العربية ومسابقاتها بمختلف دول العالم بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية ".

وأضاف سعادة الشحي أن الرياضة عموما والفروسية خصوصا تسهم بتاريخها العريق في تعزيز التقارب وبناء جسور التواصل وتوطيد أواصر التعاون وروابط الصداقة مع مختلف الدول ومن بينها الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

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