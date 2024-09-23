الفرس " فريدة بي" تفوز بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في هولندا

المصدر: وام

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فازت الفرس " فريدة بي" بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في محطته الهولندية التي أقيمت أمس الأحد، في مضمار دوندخت العشبي بمدينة لاهاي بمملكة هولندا، ضمن سلسلة سباقات النسخة الحادية والثلاثين من البطولة.

وحظيت سباقات الكأس الغالية بإشادات هولندية وأصداء إعلامية وجماهيرية واسعة، بما يعكس مكانة الإمارات وقيمة الحدث الذي يقام بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لرفعة شأن الخيل العربي الأصيل في كافة دول العالم، ودعم خطط اقتنائه وتربيته للحفاظ على مكانته الثرية ومسيرته الرائدة.

ونجحت الفرس "فريدة بي" المنحدرة من نسل (المرتجز × هانيا دي ايه بنت مجد العرب) للمالك والمدرب بيتر ديكرز وبقيادة الفارس فابيان ليفبفر، في تعزيز حضورها القوي خلال مجريات السباق بفوز مهم وحاسم، متجاوزة بفارق رقبة أقرب منافسيها "لايتنج ثندر" من نسل ( المرتجز × اوليا دو لوب بنت كربلاء) الذي جاء ثانياً، فيما جاءت في المرتبة الثالثة "الزرقاء دي ايه" من نسل (ايه اف البحر × شيفا دي ايه بنت عامر).

وقطعت البطلة مسافة السباق الممتدة لـ 2150 مترا في زمن 02:21.09 دقيقة، في ظل مشاركة مجموعة مميزة تمثل نخبة الخيول العربية في هولندا وأوروبا، في السباق المخصص للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق ضمن الفئة الثالثة.

وسجلت محطة هولندا نجاحات مهمة وإضافية لمسيرة الكأس الغالية التي تجوب دول أوروبا والعالم، وذلك في ختام سباقاتها الأوروبية الـ10 التي أقيمت في مضامير فرنسا، وإيطاليا، وبولندا، والسويد، وبلجيكا، وبريطانيا، وروسيا، وألمانيا، وتركيا، وهولندا، ما يؤكد التفاعل الكبير لملاك ومربي الخيل العربي في كافة دول العالم مع سباقات الكأس الغالية.

وقال سعادة فيصل الرحماني مشرف عام سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، الذي شهد السباق وتوج الفائزين: “مع ختام المحطات الأوروبية والمكتسبات الكبيرة التي حققتها سباقات الكأس الغالية، نؤكد أن النجاحات التي تجسدت على أرض الواقع ما هي إلا ثمرة للدعم الكبير من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتوجيهاته السديدة للاهتمام بتطوير منظومة سباقات الخيل العربي في كل المضامير العالمية”.

وأعرب عن فخره بالمحصلة النهائية للسباقات الأوروبية التي شهدت نمواً كبيراً هذا العام على صعيد المشاركة في كل جولة والحضور الجماهيري وزيادة عدد الجولات بجانب الاهتمام الإعلامي والتسويقي الذي رافق الحدث.

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