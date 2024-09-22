فلاح بن زايد يعتمد أجندة فعاليات نادي غنتوت للبولو لموسم 2024 – 2025

المصدر: وام

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اعتمد سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، أجندة فعاليات النادي للموسم الرياضي الجديد 2024 – 2025، تضمنت 14 فعالية رياضية ومجتمعية.

وتبدأ الفعاليات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 22 مارس 2025، بما يتيح الفرصة لمشاركة مميزة من نجوم البولو المحلي والدولي الذين أسهموا خلال الفترة الماضية، في تطور اللعبة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشاد سمو رئيس النادي، بالإيجابيات التي تحققت في الموسم الماضي، متمنيا انطلاقة قوية ومتميزة لمواصلة مسيرة النادي الناجحة، موجها الشكر لكل من ساهم في دعم مسيرة النادي، معربا عن أمله بتواصل الجهد والعطاء بما يسهم في تطوير الرياضة الإماراتية بشكل عام ورياضة البولو على وجه الخصوص.

وأوضح أن فعاليات الموسم الجديد، تم تحديدها بشكل دقيق بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تقديم كوكبة من الصاعدين الذين يشكلون إضافة حقيقية للبولو الإماراتي.

ووجه سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي، لرعايته لقطاع الشباب والرياضة في إمارة أبوظبي ، بما يسهم في اتساع قاعدة المشاركة في مختلف الأنشطة الرياضية والمجتمعية، ومساهمة العديد من الجهات والمؤسسات والشركات الوطنية على مستوى الدولة في دعم هذا القطاع، ومن بينها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

وتشهد انطلاقة أجندة نادي غنتوت في موسمه الجديد اعتبارا من 24 حتى 30 أكتوبر المقبل، إقامة بطولة التصنيف المنخفض للبولو (2 – 4 هاند يكاب)، بهدف اكتشاف المواهب وصقلها.

ويقام مهرجان كأس البولو الوردي (بينك بولو)، يوم 9 نوفمبر المقبل، بينما ستكون الفعالية الثالثة كأس الاتحاد للبولو خلال الفترة من 21 – 30 نوفمبر بتصنيف (4- 6 هاند يكاب).

وتشهد الفترة من 11 – 21 ديسمبر القادم إقامة البطولة السنوية الرابعة على كأس سلطان بن زايد للبولو بمشاركة فئة (6 – 8 هاند يكاب).

وتم تخصيص يوم 14 ديسمبر موعدا لمهرجان البولو البريطاني السنوي، الذي يقام في كبرى عواصم العالم.

ويتجدد خلال الفترة من 26 - 30 ديسمبر، موعد بطولة العام الجديد 2025 بتصنيف (4 – 6 هاند يكاب).

وفي 11 يناير 2025 ستقام مباراة البولو الخيرية السنوية، التي يعود ريعها لصالح الهلال الأحمر الإماراتي، بينما تشهد الفترة من 13 – 18 يناير إقامة بطولة الميدالية الذهبية للبولو لفئة (4 – 6 هاند يكاب).

وفي 27 يناير، يكون محبو رياضة البولو على موعد مع انطلاقة بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو، التي ينظمها النادي بمستوى احترافي،

وتشهد مشاركة استثنائية مميزة من نجوم اللعبة من مختلف بلدان العالم وتستمر حتى 8 فبراير 2025 بتصنيف (8 – 10هاند يكاب)، وتعقبها بطولة التصنيف المنخفض الثانية لمستوى (4 – 6 هاند يكاب)، ويتجدد الموعد في 22 فبراير بإقامة يوم الأمل الخيري المجتمعي للبولو.

وفي الفترة من 3 – 15 مارس 2025، تقام بطولة غنتوت الدولية للبولو بمستوى (Goal20) ذات الخصوصية التنافسية.

ويتضمن البرنامج إقامة بطولة الصحراء المستحدثة للبولو بتصنيف (8 – 10 هاند يكاب)، بينما يختتم النادي برنامجه السنوي بإقامة بطولة (كأس العيد) للبولو بمستوى (4-6 هاند يكاب) في الفترة من 18 – 22 مارس 2025.

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