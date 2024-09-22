39 خيلاً تشارك في كأسي زايد والشيخة فاطمة في روما اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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يستضيف مضمار «كابانيللي» بالعاصمة الإيطالية روما، اليوم، سباقي كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، للخيول العربية الأصيلة، بينما يشهد مضمار «كاسترا فيردازون» الفرنسي سباقين لكأس الوثبة.

وتتنافس خلال هذه السباقات الأربعة 39 خيلاً عربية أصيلة، وتقام السباقات تحت مظلة النسخة السادسة عشرة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لسباقات الخيول العربية والترويج لتراث الإمارات.

ويجتذب كأس زايد للخيول في سن أربع سنوات فما فوق «قوائم»، لمسافة 2200 متر، البالغة جائزته 24200 يورو، 7 من نخبة الخيول، وأقوى الخيول المرشحة للفوز، أبرزها الجواد «إليدور»، الفائز في آخر سباقين بكأس الوثبة ستاليونز، ويقوده الفارس أي سايو. وهناك الجواد «إلينو ديتركسنتا» الفائز في أربعة سباقات، بقيادة جي مارسيللي وينافس على اللقب «ديفينو» بقيادة إن مورو، و«إنياما ديل ميلوجو» بقيادة اس سولاس، وهناك «إولو» بقيادة أي فيوري، و«ماكميرا» بقيادة اس جيسا، و«زفيرو دي شيا» بقيادة أي فيللي.

ويستقطب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «قوائم» لمسافة 1800 متر، البالغة جائزته 24200 يور، 12 مهراً ومهرة في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس على اللقب بالمضمار العشبي، ويتصدرها المهر «فيسبروي» بقيادة جي مارسيللي الفائز مرتين بكأس الوثبة ستاليونز، ولكن سيواجه منافسة قوية من قبل المهرة «فرح أتش سي أم» بقيادة جي جنجوي.

الوثبة بري دراجون

كما يشهد مضمار كاسترا فيردازون الفرنسي سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، الأول على لقب بري دراجون 1 لمسافة 1700 متر، بمشاركة 10 مهرات في سن ثلاث سنوات فقط تتنافس على الجوائز المالية البالغة 12 ألف يورو، أبرزها «إخلاص» بقيادة مارلين ماير، و«طيبة» بقيادة ماثياس لورين، وكلاهما لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف المدرب دو موريسون.

وتتصدر المهرة «شارقة» لياس لإدارة سباقات الخيل بإشراف أي فاتريجانت وقيادة الفارسة أنالي ميكوش، ترشيحات السباق الثاني لكأس الوثبة ستاليونز ـ بري دراجون 2، بمواصفات السباق الأول نفسها، وتنافسها «علياء» للمالك والمدرب ايريك ديلوفا، وقيادة جاري سانشيز.

ويتضمن المهرجان العالمي، سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

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