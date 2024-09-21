غداً .. انطلاق سباقي كأسي زايد وفاطمة بنت مبارك للخيول العربية في إيطاليا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحتضن مضمار كابانيللي بالعاصمة الإيطالية روما غداً سباقي كأس زايد وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة.

كما يشهد مضمار كاسترا فيردازون الفرنسي إقامة سباقين لكأس الوثبة، وتتنافس 39 خيلاً للفوز بالمراكز الأولى في السباقات الأربعة، برعاية النسخة الـ16 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتشارك 7 من نخبة الخيول في عمر 4 سنوات فما فوق في كأس زايد لمسافة 2200 متر، أبرزها الجواد "إليدور"، الفائز في آخر سباقين بكأس الوثبة "ستاليونز"، ويقوده الفارس أي سايو.

وهناك الجواد "إلينو ديتركسنتا" الفائز في 4 سباقات بقيادة جي مارسيللي، و"ديفينو" بقيادة إن مورو، و"إنياما ديل ميلوجو" بقيادة اس سولاس، و"إولو" بقيادة أي فيوري، و"ماكميرا" بقيادة اس جيسا، و"زفيرو دي شيا" بقيادة أي فيللي.

ويشهد سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسافة 1800 متر، مشاركة 12 مهراً ومهرة في عمر 3 سنوات، ويتصدر الترشيحات المهر "فيسبروي" بقيادة جي مارسيللي الفائز مرتين بكأس الوثبة "ستاليونز"، والمهرة "فرح" إتش سي إم" بقيادة جي جنجوي.

وتتنافس 10 مهرات في عمر 3 سنوات على مضمار كاسترا فيردازون الفرنسي في السباق الأول لكأس الوثبة "ستاليونز"، على لقب "بري دراجون" لمسافة 1700 متر، أبرزها "إخلاص" بقيادة مارلين ماير، و"طيبة" بقيادة ماثياس لورين، وكلاهما لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف المدرب دو موريسون.

وتتقدم المهرة "شارقة" لياس لإدارة سباقات الخيل بإشراف أي فاتريجانت وقيادة الفارسة أنالي ميكوش، الترشيحات للفوز بالسباق الثاني لكأس الوثبة "ستاليونز" "بري دراجون" 2، بمشاركة 10 مهرات في عمر 3 سنوات أيضاً، وتنافسها "علياء" للمالك والمدرب ايريك ديلوفا، وقيادة جاري سانشيز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز