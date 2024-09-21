هولندا تستضيف الجولة الأوروبية الأخيرة من كأس رئيس الدولة للخيول العربية

المصدر: وام

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يحتضن مضمار دوندخت العشبي في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، غداً الأحد، الجولة الختامية من الجولات الأوروبية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في إطار النسخة الـ31 للكأس الغالية.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في دول العالم كافة، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم على الحفاظ على مسيرة الخيول العربية باعتباره إرثاً أصيلاً من تراث الإمارات الوطني.

ويشهد سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية في محطته الحادية عشرة بهولندا، مشاركة مجموعة مميزة تمثل نخبة الخيول والمرابط والإسطبلات العربية في هولندا والقارة الأوروبية في السباق الذي يقام لمسافة 2150 متراً للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، ضمن الفئة الثالثة، حيث تجمع الكأس الغالية مجموعة مميزة من أمهر الخيول العربية في القارة الأوروبية مثل:" الزرقا دي أيه، ولايتنج ثندر، وبيكاسو تي، وفريده بي، وشنهارة الفلاح، وبرنسيس تي، وسريعة الفلاح".

وقال سعادة فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: "سعداء بالنجاحات التي حققتها جميع المحطات الأوروبية بالتزامن مع وصولنا لمحطة هولندا التي تمثل مسك ختام سباقاتنا في المضامير الأوروبية لهذا العام، حيث سجلت نجاحات كبيرة في ظل تنظيمها في دول ذات اهتمام كبير ومشترك مع دولة الإمارات في صناعة سباقات قوية للخيل العربي والارتقاء بمسيرتها لأعلى المراتب مثل فرنسا، وإيطاليا، وبولندا، وبلجيكا، والسويد، وبريطانيا، وكازان روسيا، وألمانيا، وتركيا، ما يجسد المكانة المرموقة للحدث وريادته العالمية على مدار مسيرته التاريخية".

وأضاف:" تعود هذه النجاحات للدعم الكبير الذي تحظى به سلسلة سباقات الكأس الغالية، من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وحرصه الكبير على تعزيز نجاحات مسيرة سباقات الخيل العربي على الصعيد العالمي"،لافتا إلى الأصداء الكبيرة التي تحظى بها سلسلة سباقات الكأس في كل الجولات.

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