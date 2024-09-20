ثلاثية ذهبية لمربط دبي في بيرغامو الدولية 2024

المصدر: بيرغامو - البيان

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تمكن مربط دبي للخيول العربية من حصد ثلاثية ذهبية في بطولة بيرغامو الدولية للخيل العربية، التي اختتمت مساء أول أمس، في مدينة بيرغامو الإيطالية، والتي شهدت مشاركة مكثفة للمرابط الأوروبية والخليجية، وتنافساً مثيراً، كان لمربط دبي فيه حصة الأسد من الألقاب الذهبية.

وتعتبر بطولة بيرغامو الدولية، رابع محطات مشاركات مربط دبي الأوروبية، أكدت الوتيرة الذهبية المرتفعة لإنجازاته التي سجلها في كل بطولات هذا الموسم، وصولاً إلى الإنجاز الذهبي الثلاثي الأخير، مرفوقاً بلقب فضي ثمين.

تألقت المهرة «دي تيماء» بين المهرات المتنافسة، وأحرزت اللقب الذهبي، وأضافت الفرس «الفاخرة دي أرستقراطية»، لرصيد مربط دبي، لقباً ذهبياً في بطولة الأفراس، وهي من أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم»، والفرس «إكستريم ووندر».

كما رفع إنتاج مربط دبي رأس مربط الهيب إم إيه، بفوز المهرة بعمر السنة «دي أماني» بلقب فضي، وهي من الفحل المتميز «دي شيماز» والفرس «دي أمنية».

ونال مربط دبي اللقب الذهبي الثالث في بطولة السلالة المصرية، بتتويج المهرة «دي عبير» بذهبية المهرات، وهي من الفحل العالمي «سفير الوادي» والفرس «دي عفاف»، ليؤكد مربط دبي سطوته الإنتاجية والإنجازية هذا الموسم، أسوة بالمواسم السابقة، في إشارة واضحة وصريحة على تمسكه بالصدارة، والمركز الأول عالمياً.

إنجاز

وأعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام، مدير عام مربط دبي للخيول العربية، عن سعادته بالإنجاز الكبير للمربط في بطولة بيرغامو الدولية، معتبراً أن البطولة حدث تنافسي كبير في الميادين الأوروبية، وقال التوحيدي: «محطة بيرغامو بالنسبة لنا محطة مهمة، وحريصون على المشاركة فيها، وقد حققنا الهدف من المشاركة، بتتويج خيولنا على المنصات الذهبية. بيرغامو تتوج خيول إنتاجنا المحلي عالمياً، وتواصل إنجازنا الأوروبي في موسم يشبه مواسم إنجازاتنا العالمية».

من جانبه، أعرب عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، عن سعادته بالإنجاز الذهبي الثلاثي في بطولة بيرغامو الدولية 2024، وقال المرزوقي: «بيرغامو بالنسبة لنا محطة ثابتة، لأنها بطولة أوروبية، يجتمع إليها كبرى المرابط الدولية.

وقد نجحت هذه البطولة في كافة جوانبها، التنظيمية والتنافسية. وحقق مربطنا المركز الأول في تتويج أبطالها. نحن الأفضل في الموسم الأوروبي، وعازمون على أن نظل في المركز الأول في كل مكان».

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