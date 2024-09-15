"الشارقة للفروسية" يستضيف 6 بطولات وسباقات لخيول السرعة

المصدر: وام

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أعلن نادي الشارقة للفروسية والسباق، أنه سيحتضن في الموسم الجديد 2024 - 2025، ست بطولات وسباقات لخيول السرعة على مضمار "نادي الشارقة لونجين"، وذلك اعتباراً من 27 أكتوبر المقبل.

وتتضمن البطولات التي يستضيفها النادي، سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي يتزامن مع ختام موسم سباقات المضمار، وسباق كأس مجلس التعاون الخليجي، وحفل سباق بطولتي كأس سمو ولي عهد الشارقة، وكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد اَل مكتوم "الجولة الأولى من بطولة الإمارات للسرعة"، وكأس المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وأكد سعادة سلطان اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، أن أجندة النادي في بطولات الموسم المقبل ستكون مزدحمة بالمسابقات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن سباق كأس مجلس التعاون الخليجي لقي قبولاً كبيراً واهتماماً واسعاً، موضحاً أن فكرة السباق تدعم المربين في الدولة وتشجع نظراءهم في دول الخليج على انتاج أفضل السلالات العربية الأصيلة وأقوى خيول المضمار.

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