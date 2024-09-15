«ترافيك واردن» لجودلفين بطل سباق «رن تو ذا روز» في استراليا

المصدر: دبي - علي الظاهري

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حقق «ترافيك واردن» لجودلفين لقب سباق «رن تو ذا روز» للفئة الثانية، لمسافة 1200 متر، على مضمار روزهيل في استراليا، أمس، وأحرز «ترافيك واردن» المركز الأول بعد صراع مثير على اللقب بقيادة الفارس زاك لويد وإشراف المدرب جيمس كمنغز، مسجلاً زمناً قدره 1.9.44 دقيقة، بفارق أقل من رأس عن «آنود» بقيادة تيموثي كلارك، وإشراف وإشراف جاي ووترهاوس.

وأكد المدرب جيمس كمنغز أن ثقته كانت كبيرة بالبطل وقال: «إنه مهر مثير حقاً، لقد كنت مقتنعاً تماماً بأننا لم نشاهد أفضل ما لديه في التحضيرات الماضية، لكنه وجد نفسه في سباق مناسب هنا، ولا يمكن إخفاء حقيقة أن هذه أفضل خيول موجودة في سيدني وعادت للسباقات في الوقت الراهن.

إلى ذلك، أحرز «جان بروغيل» لقب سباق «سانت ليجر ستيكس»، على مضمار دونكاستر العريق بالمملكة المتحدة، لمسافة 2900 متر للفئة الأولى، بقيادة الفارس سين ليفي، وإشراف إيدن أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 3.4.52 دقائق، بفارق رقبة عن«إلينوي» الذي يشرف على تدريبه إيدن أوبراين أيضاً وقاده في السباق الفارس واين لوردان. وفاز في مسك ختام الحفل «يبهر» بشعار الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم لقب «مايدن ستيكس» لمسافة الميل بقيادة سيرين فالون وإشراف المدرب وليام هاجاس.

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