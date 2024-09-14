كأس الإمارات العالمي للخيول العربية يدعم بطولة روسيا الوطنية

المصدر: وام

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أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الإمارات لجمال الخيل العربية، دعمها الفني لبطولة روسيا الوطنية لجمال الخيل العربية التي تنطلق يوم غد الأحد.

وتأتي شراكة كأس الإمارات لجمال الخيل العربية في البطولة، تجسيداً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، بدعم الخيل العربية في مختلف قارات العالم، وبمتابعة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

ويمثل هذا الدعم جزءا من جهود الجمعية لتوسيع نطاق دعمها لملاك ومربي الخيل في قارات العالم المختلفة، حيث تقام هذه البطولة بمشاركة فريق فني إمارتي وطاقم تحكيم خليجي بالكامل يشمل حكام التقييم وحكام الساحة وأعضاء اللجان الانضباطية.

ويشمل الدعم الفني تقديم الخدمات والخبرات التي تسهم في رفع مستوى البطولة وتعزيز تجربة المشاركين.

ويعد هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز الروابط بين الدول المهتمة بجمال الخيل العربية، وتجسيدا لرؤية كأس الإمارات في دعم وتنمية هذا التراث العريق على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويتألف كأس الإمارات العالمي من عدة بطولات، هدفها تشجيع مربي وملاك الخيل العربية حول العالم، وإبراز دور دولة الإمارات في الاهتمام بالخيول العربية والحفاظ على مكانتها الدولية الرائدة.

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