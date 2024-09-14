خيول جودلفين تطارد الألقاب في كندا

المصدر: دبي- علي الظاهري

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تتطلع خيول جودلفين، اليوم، إلى كسب التحدي في أكبر السباقات التي تقام على مضمار وودباين الكندي، ويسعى «نافال باور» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي إلى تحقيق الفوز الأول في سباقات الفئة الأولى بمشاركته في شوط «وودباين مايل» لمسافة 1600 متر.

وتسعى المهرة «سندريلاز دريم» لجودلفين إلى مواصلة تألقها في أمريكا الشمالية بمشاركتها في سباق «إي بي تايلور ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، بعد أن سبق لها تحقيق فوزين رائعين في سباقي «بلمونت أوكس» للفئة الأولى و«ساراتوغا أوكس» للفئة الثانية، وتعد «سندريلاز دريم» خريجة كرنفال سباقات دبي هذا العام الفائزة بسباقي جميرا كلاسيك وجميرا 1000 غينيز، فيما يشارك ثنائي جودلفين «القدرة» بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي و«فيرست ريزورت» بقيادة أمبيرتو ريزبولي وإشراف المدرب إيوين هارتي في سباق سمر ستيكس للفئة الأولى لمسافة الميل.

وتبحث «ماونتن بريز» عن فوز ثمين بمشاركتها في سباق «ناتالما ستيكس» للفئة الأولى لمسافة الميل بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي.

وأكد المدرب شارلي أبلبي جاهزية الخيول لتحدي اليوم في كندا وقال: «نافال باور» المشارك في سباق «وودباين مايل» يستأنف منافساته بعد فترة من الراحة منذ سباق تيرف كلاسيك، وبالنظر إلى المشاركتين اللتين خاضهما في الولايات المتحدة هذا الموسم يفترض أن يقدم أداء تنافسياً للغاية، مشيراً إلى أن «نافال باور» يبدو لائقاً وبصحة جيدة ويشعر بالسعادة لحالته الراهنة.

وتطرق شارلي أبلبي إلى مشاركة «سندريلاز دريم»، موضحاً أنها أثبتت بما قدمته في الفترة السابقة بأنها نموذج يحتذى به في تماسك الأداء، وتواجه هنا منافسات أكبر سناً للمرة الأولى، ويأمل أن تتمكن من إثبات نفسها حتى تنتزع ورقة ترشيح لسباق «بريدرز كب فيلي آند مير تيرف»، وسجلها في أمريكا خالٍ من الخسارة حتى الآن هذا الموسم ويبدو أنها في حالة ممتازة.

وأضاف شارلي أبلبي: «القدرة» يشارك في الحفل على خلفية فوزه الرائع بسباق ليستد في أسكوت، وثبت أن مستوى المنافسين في ذلك السباق كان رفيعاً، وكما هو الحال دائماً مع الخيول الأوروبية، فإن المشاركة الأولى في مضمار بأمريكا الشمالية يمكن أن تكون تجربة تعليمية، لكنه يتمتع بسرعة طبيعية من شأنها أن تساعده، لافتاً إلى أن «ماونتن بريز» التي ستتواجد في سباق «ناتالما ستيكس» تخوض مشاركتها الأولى خارج المملكة المتحدة ويلزمها التأقلم مع أسلوب السباقات في كندا.

وتحدث مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة الأمريكية عن مشاركة «فيرست ريزورت»، موضحاً أنه تدرب بشكل جيد منذ مشاركته الرائعة في سباق ساراتوغا سبيشال، لافتاً إلى أن المدرب إيوين يعتقد بأن الجواد سيتحمل المسافة وسيمنحه هذا السباق فرصة لمعرفة ما إذا كان قادراً على توسيع نطاق سرعته وفي حال نجاحه سيفتح ذلك المزيد من الخيارات في المستقبل.

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