دولي الفروسية يكرم قرية الإمارات العالمية للقدرة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرم الاتحاد الدولي للفروسية الطاقم التقني والفني لقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة تقديراً للمشاركة الناجحة في كأس العالم للقدرة بفرنسا الأسبوع الماضي، بمشاركة 118 فارساً وفارسة من 39 دولة وذلك باستخدام نظام التوقيت العالمي للقرية في السباقات.

وقام جاسبر دوفور رئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات في الاتحاد الدولي للفروسية بتكريم فريق القرية بقيادة الحكم الدولي محمد الحضرمي مدير الفعاليات والمهندس براء بنيان. وشهدت فعاليات سباق كأس العالم للقدرة في فرنسا الأسبوع الماضي استخدام التوقيت الخاص بالقرية وآلياته المتبعة التي شكلت إضافة نوعية لإدارة السباق وتنظيمه.

وأكد مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، أن تكريم الاتحاد الدولي للفروسية للقرية يؤكد المكانة الكبيرة والمرموقة لدولة الإمارات ودورها في تحقيق التطور المستدام على صعيد رياضة الفروسية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز