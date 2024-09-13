رباعية لخيول الإمارات في مضمار «دونكاستر» الإنجليزي

المصدر: دبي - علي الظاهري

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حققت خيول الإمارات رباعية مميزة في افتتاحية مهرجان سانت ليجر على مضمار دونكاستر العريق في إنجلترا، يوم أمس، أبرزها فوز «ديزرت فلاور» لجودلفين، و«نخيل» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في سباقات الفئة الثانية.

وواصلت «ديزرت فلاور» لجودلفين تألقها بانتزاعها فوزاً ثميناً في سباق «ماي هيل ستيكس» للفئة الثانية المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر، لتحافظ على سجلها الخالي من الهزائم بعد انتزاع المركز الأول، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي أبلبي، بعد أن حققت زمناً قدره 1.37.47 دقيقة بفارق طول ونصف الطول عن «جينيوري»، بقيادة سين ليفي، وإشراف إيدن أوبراين.

وحققت «ديزرت فلاور» الانتصار الثاني على التوالي لجودلفين في الحفل بعد فوز «هالاسان» بلقب ساينتفيك ستيكس لمسافة 1400 متر، بقيادة وليام بيوك، وإشراف شارلي ابلبي بزمن قدره 1.18.52 دقيقة.

وحققت «نخيل» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب سباق «بارك هيل ستيكس» المخصص للأفراس لمسافة 2900 متر، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب أوين براوز، مسجلة زمناً قدره 3.7.09 دقائق بفارق طول ونصف الطول عن «نايت سباركل»، بقيادة الفارس أوشن مورفي، وإشراف أندريه بالدنغ.

وأضاف «يروغ» الانتصار الثاني لشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بعد فوزه بلقب «دونكاستر نيرسري»، «هانديكاب» لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس توم ماركواند، وإشراف المدرب وليام هاجس، مسجلاً زمناً قدره 1.25.30 دقيقة.

وأشاد المدرب شارلي أبلبي بأداء «ديزرت فلاور» لجودلفين وقال، إنها قدمت المستوى المتوقع، على الرغم من أنها لا تزال خفيفة البنية، وقال: «أتصور أننا نتطلع معها إلى سباق فيليز مايل (للفئة الأولى)، وسننظر في حالتها عقب هذا السباق قبل وضع اللمسات الأخيرة على خططنا».

من جانبه، قال الفارس وليام بيوك: إن الفوز بمثابة خطوة كبيرة مقارنة بما حققته «ديزرت فلاور»، وقال: «كنا واثقين جداً من قدرتها على التعامل مع هذا السباق وأعتقد أنها كانت مثالية في خطواتها، كانت تنظر من حولها حينما وصلت إلى الصدارة وكان عليّ فقط أن أحافظ على زخم انطلاقتها، وجميع المؤشرات توحي بأنها ستتحسن في عمر الثلاث سنوات».

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