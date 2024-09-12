«ديزرت فلاور» لجودلفين تتطلع لمواصلة الانتصارات

المصدر: دبي ــ علي الظاهري

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تتطلع «ديزرت فلاور» لجودلفين إلى مواصلة انتصاراتها عندما ترتقي إلى مستوى أعلى ومسافة أطول بخوضها اليوم تحدي سباق «ماي هيل ستيكس» للفئة الثانية لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي على مضمار في دونكاستر في المملكة المتحدة.

وتشارك «نخيل» في سباق «بارك هيل ستيكس» لمسافة 2900 متر ضمن الأمسية بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين براوز. وتسعى المهرة «ديزرت فلاور» لجودلفين المنتسبة للفحل «نايت أوف ثاندر» إلى كسب تحدي الميل بعد أن أظهرت تألقاً في مضمار جولاي بنيوماركت في كلتا مشاركتيها، حيث فازت بسهولة بسباق للمبتدئة في يوليو قبل أن تحقق فوزاً بفارق ستة أطوال ونصف الطول في الشهر التالي.

وأكد المدرب شارلي أبلبي جاهزية «ديزرت فلاور» للمنافسة اليوم وقال: فازت «ديزرت فلاور» في مشاركتيها الوحيدتين بمضمار جولاي بأسلوب جيد وتسير في الطريق الصحيح، ونحن نشعر بأن زيادة المسافة إلى الميل هنا نأمل أن يحقق لها المزيد من التحسن، وهو أمر مطلوب في هذا المستوى. وأضاف: «مضت تحضيراتها بشكل طيب ونتطلع لرؤية كيف ستبلي على هذا المستوى، ومثل معظم المهرات في السباق، فإننا سنكون أكثر حكمة بعد هذا السباق».

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