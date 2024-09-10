الجواد «بركينين كيزي» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في تركيا

المصدر: أبوظبي – البيان

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نجح الجواد «بركينين كيزي» في الفوز بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بمحطته التركية العاشرة، في إطار سباقات النسخة الحادية والثلاثين، التي أقيمت منافساتها في مضمار فيلي أفندي بمدينة إسطنبول، أول من أمس، وذلك للمرة الأولى في مسيرة الكأس الغالية.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، دعماً لإعلاء الخيل العربي الأصيل، وتعزيز مكانته في المضامير العالمية.

وتمكن البطل «بريكينين كيزي» للمالك «دوغ كورو»، والمنحدر من نسل «كايزبيرت آر يو × اي بي اكيلا»، تحت إشراف المدرب «بي أوجلري»، وتحت قيادة الفارس «في أبيس»، من تقديم عرض قوي، قاده للفوز بلقب السباق الذي أقيم لمسافة 1600 متر، ضمن الفئة الثالثة، والمخصص للأمهار والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وشهد مشاركة 12 خيلاً، تمثل أفضل وأقوى مرابط الخيل في الجمهورية التركية، حيث قطع البطل مسافة السباق بزمن 01:49.61 دقيقة، وتفوق بفارق نصف الطول عن صاحب المرتبة الثانية «ماستر ون»، فيما جاء ثالثاً «تونجير».

وتوّج الفائزين في السباق، فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، وسط حضور جماهيري كبير، ليبرهن سباق المحطة التركية، حضوره القوي في مشهد سباقات الكأس الغالية من أول ظهور له، ما يعكس مكانة وقيمة الكأس الغالية لدى ملاك ومربي الخيل العربي في الجمهورية التركية.

وقال فيصل الرحماني: «فخورون بالنجاحات الكبيرة، والأصداء الترحيبية الواسعة بتنظيم أول سباق للكأس الغالية في جمهورية تركيا، ما يؤكد حرص واهتمام القيادة الرشيدة على دعم ورعاية جميع ملاك ومربي الخيل العربي بدول العالم، للحفاظ على المكانة المتقدمة لمسيرة الخيل العربي، التي تعاصر أعلى المراتب في سباقات الخيل العالمية، وتوجد بكافة المهرجانات والسباقات الكبرى».

وأضاف: «نتوجه بالشكر لاتحاد سباقات الخيل العربي في تركيا، ولأسرة مضمار فيلي أفندي، على حفاوة الترحيب، والتنظيم الرائع، والأجواء المميزة التي تواكب المكانة المرموقة للكأس الغالية، وريادتها التاريخية في جميع مضامير العالم، مبيناً أن حرص ورعاية القيادة الرشيدة لدعم أسرة الخيل العربي ومضامير العالم، يجسد رسالة الإمارات السامية في مد جسور التواصل والتلاقي، وعكس موروثها الثقافي والتاريخي مع كافة دول العالم».

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