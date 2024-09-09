ثلاثية ذهبية لمربط دبي بالجولة السادسة للجياد العربية في روما

المصدر: دبي - البيان

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أبى مربط دبي للخيول العربية، إلا أن يرسخ مكانته القيادية ويجدد العهد مع المجد ويعبد الطريق إلى روما بذهب ثلاثي الإنجاز، وذلك في محطة جديدة من السلسلة العالمية لجولة الجياد العربية، حيث تمكن أول من أمس في العاصمة الإيطالية من الاستحواذ على التألق منفرداً ببريق الجولة السادسة من جولة الجياد العربية والثالثة في القارة الأوروبية، وهي أيضاً المشاركة الرابعة للمربط في الموسم الخارجي.

واستطاع مربط دبي أن يعبر عن دوره العالمي الخاص في تطوير الخيل العربية الأصيلة، وفي انسجام تام مع الأهداف التي رسمتها جولة الجياد العربية المستجدة للرفع من مستوى الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة، وتشجيع المهتمين بتربيتها وإنتاجها وتطويرها عبر العالم، بتسجيله ثلاثية ذهبية ولقباً إضافياً فضياً، ثم لقباً برونزياً ناله إنتاج مربط دبي لصالح مربط لوبوتشيا البولندي، ليعيد بهذا الإنجاز الجديد إنجاز آخر مشاركاته في براغ الدولية قبل أيام، في تأكيد واضح على احتكار المركز الأول بين المرابط الدولية الكبرى.

أحرز مربط دبي في مشهد تنافسي مثير، أول ألقابه الذهبية بتتويج المهرة بعمر السنة دي روى، وهي من أيقونة الإنتاج العالمي إف إيه إل رشيم ومن الفرس دي رويانة. أحرز المربط ذهبية المهرات بتتويج المهرة اليافعة دي نجلاء، وهي من حامل مشعل الإنتاج العالمي الفحل دي سراج والفرس الولود إيلي فلامينكا.

وسجل مربط دبي هدفه الذهبي الثالث في جولة روما بتتويج المهر العالمي دي شخر، وهو من الفحل دي شخاط والفرس دي شامخة. وأضاف مربط دبي إلى رصيده الذهبي الثلاثي لقباً فضياً بتتويج المهر بعمر السنة الواعد دي بركان، وهو من الفحل الأيقونة إف إيه إل رشيم والفرس العالمية دي عجايب. كما سجل إنتاج مربط دبي لقباً برونزياً بواسطة الفرس دي لين المملوكة لمربط لوبوتشيا البولندي، وهي من الفحل المنتج دي سراج والفرس الناعمة دي مها.

بصمة إماراتية

من جهته، عبر المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن سعادته البالغة بالإنجاز الجديد للمربط في جولة روما، منوهاً بالتنافس الدولي الكبير الذي تتصدره المرابط الخليجية وفي مقدمتها الإمارات. وقال التوحيدي: «سلسلة جولة الجياد العربية رفعت مستوى التنافس بين كبار المربين في العالم، وأكد مربط دبي أنه الأفضل بين الفضلاء العالميين، كما أن محطة روما أكدت أن كل الطرق تبلغ بإنتاجنا المحلي إلى الذهب وإلى المركز الأول عالمياً، العالم يشهد طفرة كبرى في تطور الخيل العربية، ونحمد الله أن في هذا التطور بصمة إماراتية نوعية كللت الجهود السامية بنجاح عظيم، ومنحت مربط دبي مكانة حققها ويستحقها ويحافظ عليها ويستشرف آفاقها بوتيرة راسخة».

المرزوقي: جهود وتقدير

بدوره، أكد عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية، أن جولة روما رفعت مستوى التنافس الخليجي على المراكز المتقدمة، وقد سجل مربط دبي موقعه الطبيعي كمربط عالمي يقود جودة الخيل العربية الأصيلة إنتاجاً وإنجازاً، وقال المرزوقي: جولة روما كانت محطة كبرى شهدت نجاحاً تنظيمياً وتحكيمياً وتنافسياً، وتمكن خلالها مربط دبي من تحقيق إنجاز كبير وضعه في مقدمة المرابط العالمية المشاركة. ونحن سعداء بكل الإنجازات القيادية التي حققناها في كل بطولات الجياد العربية التي نعتبرها تطوراً مهماً في منح جهود العناية بالخيل العربية ما يناسبها من تقدير.

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