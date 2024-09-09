الجواد "بركينين كيزي" بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في تركيا

المصدر: وام

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توج الجواد بركينين كيزي بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في محطته التركية العاشرة ضمن سباقات النسخة الحادية والثلاثين التي أقيمت منافساتها في مضمار "فيلي أفندي" بمدينة اسطنبول أمس، وذلك للمرة الأولى بتركيا في مسيرة الكأس.

وتحظى سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لإعلاء الخيل العربي الأصيل وتعزيز مكانته في المضامير العالمية.

وتمكن البطل بريكينين كيزي للمالك دوغ كورو والمنحدر من نسل “كايزبيرت ار يو × اي بي اكيلا” تحت إشراف المدرب بي اوجلري وتحت قيادة الفارس في ابيس من تقديم عرض قوي قاده للفوز بلقب السباق الذي أقيم لمسافة 1600 متر ضمن الفئة الثالثة والمخصص للأمهار والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وشهد مشاركة 12 خيلا تمثل أفضل وأقوى مرابط الخيل في الجمهورية التركية، حيث قطع البطل مسافة السباق بزمن 01:49.61 دقيقة، وتفوق بفارق نصف الطول عن صاحب المرتبة الثانية ماستر ون، فيما جاء تونجير ثالثاً.

حضر السباق وتوج الفائزين سعادة فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، كما شهد السباق حضورا جماهيرا كبيرا أسهم في نجاح الحدث بشكل لافت برغم أنه يقام للمرة الأولى في تركيا.

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