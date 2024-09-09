تتويج أبطال العالم للقدرة في فرنسا

المصدر: مونبازير - علي الظاهري

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أسدل الستار على فعاليات بطولة العالم للقدرة في فرنسا بتتويج أبطال مونديال 2024 في ميادين مونبازير، التي استضافت فعاليات الحدث بمشاركة 118 فارساً وفارسة من 39 دولة من مختلف أنحاء العالم، وأعلن الاتحاد الدولي للفروسية رسمياً على هامش مراسم التتويج في حفل الختام استضافة محافظة العلا في المملكة العربية السعودية الشقيقة النسخة المقبلة من البطولة في عام 2026.

وتوج الفارس الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، قائد الفريق الملكي البحريني، بالميدالية الذهبية في فئة الفردي للنسخة الثانية على التوالي، كما حصل جواده «أفيريست لا ماجوري» على جائزة أفضل حالة خيل في البطولة، وحصل الفارس سعيد أحمد جابر الحربي، من فريق فرسان الإمارات، على الميدالية الفضية بعد إحرازه الوصافة على صهوة «كاسلبار كادبرا»، ليؤكد فرسان الإمارات حضورهم المميز بعد اعتلاء منصة التتويج للمرة الثالثة على التوالي، بينما نالت الفارسة الفرنسية ميلودي الميدالية البرونزية.

وجرت خلال مراسم التتويج تكريم الفائزين ضمن المراكز العشرة الأولى، من بينهم وصيف مونديال بوذيب في الإمارات 2023، وبطل النسخة 2021 في إيطاليا الفارس سالم حمد ملهوف الحائز المركز الخامس على صهوة «هدير». واحتفظ المنتخب الفرنسي بذهبية الفرق في بطولة العالم للقدرة، ونال المنتخب الصيني الميدالية الفضية، بينما حصد المنتخب الماليزي الميدالية البرونزية.

وتوجه الدكتور محمد عيسى العظب، المدير الإداري لبعثة فريق فرسان الإمارات، بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعم سموهما الكبير لرياضة الفروسية وسباقات القدرة التي تحظى بإقبال كبير من قبل أبناء الإمارات، كما توجه بالشكر إلى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس نادي دبي للفروسية، على متابعة مشاركة فريق الإمارات في المحفل الدولي بفرنسا، إضافة إلى جميع المشاركات الأخرى في الاستحقاقات الخارجية.

وأضاف العظب أن البطولة شهدت تحديات كبيرة بدأت مبكراً مع انطلاق السباق في ساعات الفجر، وقدم فرسان الإمارات أداءً مشرفاً بعد منافساتهم حتى المرحلة الأخيرة من السباق الذي امتدت مسافته 160 كلم، أسفرت عن حصد الميدالية الفضية بواسطة الفارس سعيد أحمد جابر الحربي، مثمناً جهود جميع الفرسان المشاركين إلى جانب فرق الدعم الفني وكل من ساند فريق الإمارات في المونديال.

من جانبه، تقدم الفارس سعيد أحمد جابر الحربي، وصيف بطولة العالم للقدرة، بخالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الاهتمام برياضة الآباء والأجداد ودعم فرسان الإمارات، مهنئاً الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، قائد الفريق الملكي البحريني للقدرة، بمناسبة تتويجه عن جدارة باللقب للمرة الثانية على التوالي.

ووصف الحربي الجواد «كاسلبار كادبرا» بأنه بطل غير متوج بعد الأداء المميز الذي قدمه الحصان على مدار السباق، وليس بغريب عليه، كونه ابن الفرس «اليمامة» نجمة مونديال 2014، متوجهاً بالشكر والتقدير لفرق العمل من نادي دبي للفروسية وجميع القائمين على جهودهم في تقديم جميع التسهيلات وتذليل كل الصعوبات أمام فرسان الإمارات في البطولة.

وكشف الوصيف أن المرحلة الأولى تعد الأصعب عطفاً على الظروف المناخية التي صاحبت البطولة، كما تعد المرحلة السادسة والأخيرة بمثابة سباق مستقل، كونها امتدت لمسافة 27 كلم، مشيراً إلى أن الفوز بالمركز الثاني يعد إنجازاً في ظل التحديات الكبيرة، منها صعوبة الأرضية بسبب الوحل والطين والحجارة الصغيرة، ما جعلهم يبذلون قصارى جهودهم للمحافظة على الخيول.

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