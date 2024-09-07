لأول مرة .. انطلاق كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بمحطته الـ10في تركيا غدا

المصدر: وام

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يحتضن مضمار فيلي أفندي في مدينة إسطنبول يوم غد (الأحد) المحطة العاشرة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الحادية والثلاثين، وذلك للمرة الأولى من نوعها في تاريخ سباقات الكأس الغالية.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع اقتناء ورعاية الخيل العربية الأصيلة وتنمية حضورها في أهم المهرجانات والسباقات العالمية والحفاظ على مسيرته الأصيلة.

وتشهد المحطة التركية الجديدة، مشاركة 12 خيلا، تمثل أفضل وأقوى مرابط الخيل في الجمهورية التركية، في سباق الكأس الغالية، الذي يقام لمسافة 1600 متر ضمن الفئة الثالثة، والمخصص للأمهار والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق.

وقال سعادة فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية إن تنظيم المحطة العاشرة في الجمهورية التركية يمثل ترجمة لدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وحرصه واهتمامه الكبيرين بدعم الملاك والمربين للخيل العربي حول العالم ويعكس مكانة العلاقات الثنائية المزدهرة بين البلدين وروابط الصداقة المشتركة إذ تولي تركيا اهتماما كبيرا بالخيل العربي، وتنظم سنويا الكثير من السباقات، وتحظى الخيل العربي بمكانة مميزة في تاريخها ما ينسجم ويتناغم مع رسالة وأهداف الكأس الغالية، الطامحة لإعلاء شأن الخيل العربي عبر تشجيع ودعم الملاك والمربين، وتنظيم سباقات لها تساهم في تطوير خدماتها وأنشطتها، وتحقيق التكامل في منظومة الخيول العربية.

وعبر عن سروره بانضمام تركيا لقائمة وأجندة سباقات 2024، وما تشكله من إضافة مهمة لمسيرة سباقات الكأس الغالية، التي تواصل أهدافها ورسالتها في المضامير الأوروبية والدولية، وأشاد بالمشاركة الواسعة في سباق تركيا الأول، ما يعكس المكانة المرموقة وقيمة الكأس الغالية في دول العالم أجمع.

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