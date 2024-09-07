الإمارات.. مكانة عالمية في دعم الفروسية وحفظ سلالات الخيول العربية الأصيلة

المصدر: وام

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رسَّخت دولة الإمارات دورها الريادي في الاهتمام برياضة الفروسية، ونشر ثقافتها عالمياً من خلال الفعاليات والبطولات التي تنظمها، الأمر الذي اسهم بشكل فاعل في نشر القيم والثقافة الإماراتية على نطاق واسع عالمياً.

وتضطلع دولة الإمارات بدور كبير في تنظيم وإقامة السباقات والفعاليات محلياً وحول العالم على مدار العام، وهو ما أسهم في تأكيد المكانة المرموقة للدولة، وتطوير سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام بها ورعايتها في القارات المختلفة.

وتقام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي تشهد تنظيم مجموعة كبيرة من السباقات والمحطات في أهم وأفضل مهرجانات الخيل العالمية، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لإعلاء ورفعة شأن الخيل العربي، والحفاظ على هذا الإرث الأصيل، واستدامة خطط رعايته واقتنائه في دول العالم كافة.

وتتضمن فعاليات سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في العام الجاري 15 سباقاً بواقع 9 جولات في المضامير الأوروبية و5 في المضامير العربية، وجولة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد وصلت إلى مستوى مرموق جعلها تنافس كبريات البطولات العالمية، وتحظى باهتمام دولي كبير ومتابعة واسعة من وسائل الإعلام العالمية، إلى جانب تزايد أعداد المشاركين فيها من الفرسان والملاك والمربين.

ويعد سباق كأس دبي العالمي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في عام 1996، الحدث العالمي الأبرز الذي يقام على أرض الإمارات سنوياً ويحظى بمشاركة نخبة الخيول والفرسان من كل أنحاء العالم، كما يتميز بارتفاع قيمة جوائزه المالية.

وتمتد مساهمات دولة الإمارات في إقامة الفعاليات الخاصة برياضة الفروسية من خلال مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي يشهد هذا العام تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تقام ضمن المهرجان منافسات" كأس زايد"، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

كما قدم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، جهوداً كبيرة في تنظيم ورعاية سباقات الخيول العربية في أوروبا.

ويبرز في مجال ريادة الإمارات العالمية في سباقات وفعاليات الخيول العربية، كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، الذي يتضمن 10 بطولات تقام في دول عدة بالشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية.

وتنظم دولة الإمارات مجموعة من البطولات المحلية والدولية لعروض جمال الخيل العربية والمزادات، ويشتمل برنامج بطولات ومزادات الموسم على 13 بطولة، من بينها 5 بطولات دولية، إضافة إلى مزادات الشارقة وعجمان ومربط دبي للخيل العربية بإشراف وتنظيم جمعية الإمارات للخيول العربية، وكذلك مهرجان الشارقة الدولي للخيل العربية للسلالة المصرية، ومهرجان الشارقة للجواد العربي الخاص بالإنتاج المحلي، ومزاد عجمان للخيل العربية.

وتستضيف الإمارات بطولة العرب لمربي الخيل العربية، وبطولة الإمارات لمربي الخيل العربية للمرابط الخاصة، اللتين تقامان في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى مهرجان الشارقة - كلباء للخيل العربية، وبطولة الفجيرة الدولية، ومزاد مرابط دبي للخيول، بجانب النسخة الخامسة من بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية، للمرابط الخاصة، وبطولة الشراع الدولية"، وأبوظبي الدولية "تايتل شو".

كما تستضيف الإمارات سنوياً، الملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة الذي انطلق في 2010 ضمن فعاليات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمية للخيول العربية، والذي يشهد مشاركة دولية للخبراء من مختلف أنحاء العالم لاستعراض التجارب، وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات التي تسهم في التطور.

وتستعد دولة الإمارات، لاستضافة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفروسية 2024 في نوفمبر المقبل، بإمارة أبوظبي، بحضور رؤساء اتحادات 137 دولة، وذلك بعد فوز ملف الدولة بالإجماع باستضافة الاجتماع، نظراً لدورها العالمي وموقعها المميز في استضافة الفعاليات والبطولات الدولية بأفضل المعايير والممارسات العالمية.

وحظيت مشاركة الدولة باهتمام كبير في المؤتمر الآسيوي الـ 40 لسباقات الخيل الذي أقيم في مدينة سابورو اليابانية في أغسطس الماضي، والذي يعد أحد أبرز الفعاليات العالمية التي تجمع الخبراء والمختصين في هذا القطاع.

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