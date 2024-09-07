فرسان الإمارات يتطلعون إلى لقب مونديال فرنسا للقدرة

المصدر: مونبازير - على الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

يخوض فريق فرسان الإمارات في الساعة الخامسة والنصف من صباح «السبت» بتوقيت فرنسا «السابعة والنصف بتوقيت الإمارات» تحدي بطولة العالم للقدرة 2024 لمسافة 160 كلم في مدينة مونبازير بجمهورية فرنسا التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية بمشاركة نخبة فرسان العالم من 39 دولة.

ويتطلع فريق فرسان الإمارات إلى استعادة اللقب بعد إحراز الوصافة في النسخة الماضية في قرية بوذيب بالإمارات «2023» والتتويج بلقب «إيطاليا 2021» بواسطة الفارس سالم حمد ملهوف الذي يشارك في النسخة الحالية على صهوة «هدير» بجانب بقية الفرسان وهم سعيد أحمد جابر الحربي على صهوة «كاسلبار كدبارا»، وسعيد أحمد راشد الشامسي على صهوة «مبهر»، وسيف أحمد المزروعي مع الجواد «ماجيك جلين تورك»، وزايد محمد عتيق المهيري على صهوة «الشميمي».

وأكمل فريق فرسان الإمارات جاهزيته لمنافسات البطولة تحت إشراف المدربين إسماعيل محمد ومحمد السبوسي وخليفة غانم المري.

ودشن فعاليات الحدث حفل الافتتاح الذي أقيم في قلب المدينة القديمة في مونبازير بمشاركة الوفود الرسمية في المونديال، ورفع فريق فرسان الإمارات علم الدولة على مسرح الافتتاح بقيادة الدكتور محمد عيسى العظب المدير الإداري لبعثة فريق الإمارات وسط حضور جماهيري غفير..

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس نادي دبي للفروسية، ثقته الكبيرة بفرسان الإمارات في البطولة لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى رصيد رياضة الفروسية في الدولة بعد أن سطرت الإمارات العديد من الإنجازات في تاريخ المونديال، أبرزها الإنجاز العالمي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتتويج سموه بطلاً لبطولة العالم للقدرة 2012، في المملكة المتحدة، وفوز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بلقب مونديال 2014 في نورماندي بجمهورية فرنسا، إضافة إلى تحقيق سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، لقب مونديال 2002 في إسبانيا.

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أن فريق الإمارات يضم نخبة من الفرسان الذين أثبتوا تميزهم وجدارتهم في مختلف المحافل والبطولات الدولية، وسيكون الرهان عليهم في مونديال فرنسا 2024 لإضافة إنجاز جديد يساهم في تعزيز ريادة وحضور الفروسية الإماراتية على خارطة سباقات القدرة العالمية.

أكد الفارس سالم حمد ملهوف بطل النسخة 2021 ووصيف النسخة الماضية، جاهزيته للتحدي الذي سيكون محط أنظار العالم من عشاق الفروسية وسباقات القدرة، مؤكداً أن أبناء الإمارات لا يرضون إلا بالمركز الأول.

قال الفارس سعيد أحمد جابر الحربي إنه يأمل أن يتحقق الإنجاز العالمي باسم الإمارات في مونديال فرنسا للقدرة، حيث تعتبر المشاركة الثانية له في تاريخ المونديال على صهوة الجواد «كاسلبار كدابرا».

أكد الفارس سيف أحمد المزروعي أن طموحاتهم كبيرة في البطولة بعد المشوار الحافل بالإنجازات لفرسان الإمارات في الحدث، موضحاً أن المشاركة هي الثانية له في بطولة العالم للكبار.

أكد الفارس سعيد الشامسي أن فرسان الإمارات سيكونون على موعد مع التاريخ لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى رصيد إنجازات فروسية الإمارات في المحفل العالمي الكبير الذي ينتظره جميع عشاق الرياضة بشغف، موضحاً أن مشاركته تعد الأولى في بطولة العالم.

يعد الفارس زايد المهيري الذي سيمتطي صهوة «الشميمي» أصغر فارس من فريق الإمارات في النسخة الحالية لبطولة العالم للقدرة، وأعرب المهيري البالغ من العمر 19 عاماً عن سعادته بالمشاركة الأولى في المونديال.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز