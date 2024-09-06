فرسان الإمارات يتطلعون إلى لقب مونديال فرنسا للقدرة

المصدر: وام

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يخوض فريق فرسان الإمارات في الساعة الخامسة والنصف من صباح غد السبت بتوقيت فرنسا “السابعة والنصف بتوقيت الإمارات” تحدي بطولة العالم للقدرة 2024 لمسافة 160 كلم في مدينة مونبازير بجمهورية فرنسا التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية بمشاركة نخبة فرسان العالم من 39 دولة.

ويتطلع فريق فرسان الإمارات إلى استعادة اللقب بعد إحراز المركز الثاني في النسخة الماضية في قرية بوذيب بالإمارات "2023" والتتويج بلقب "ايطاليا 2021" بواسطة الفارس سالم حمد ملهوف الذي يشارك في النسخة الحالية على صهوة “هدير” بجانب بقية الفرسان وهم سعيد أحمد جابر الحربي على صهوة “كاسلبار كدبارا”، وسعيد أحمد راشد الشامسي على صهوة “مبهر”، وسيف أحمد المزروعي مع الجواد “ماجيك جلين تورك”، وزايد محمد عتيق المهيري على صهوة “الشميمي”.

وأكمل فريق فرسان الإمارات جاهزيتهم لمنافسات البطولة تحت إشراف المدربين إسماعيل محمد ومحمد السبوسي وخليفة غانم المري.

ودشن فعاليات الحدث حفل الافتتاح الذي أقيم في قلب المدينة القديمة في مونبازير بمشاركة الوفود الرسمية في المونديال، ورفع فريق فرسان الإمارات علم الدولة على مسرح الافتتاح بقيادة الدكتور محمد عيسى العظب المدير الإداري لبعثة فريق الإمارات وسط حضور جماهيري غفير.

وأقيمت إجراءات الفحص البيطري للخيول وترقيمها وقياسات الأوزان للفرسان المشاركين قبل يوم السباق الذي ينقسم إلى 6 مراحل وهي: المرحلة الأولى لمسافة 37.65 كلم "المسار الأزرق"، والمرحلة الثانية لمسافة 21.3 كلم "المسار الأحمر"، والمرحلة الثالثة لمسافة 31.2 كلم "المسار البرتقالي"، والمرحلة الرابعة لمسافة 21.3 كلم، والمرحلة الخامسة لمسافة 21.55 كلم "المسار الأبيض" والمرحلة السادسة والأخيرة لمسافة 27 كلم "المسار الأخضر".

وتقام البطولة بنظامي الفردي والفرق، وسيتم اختيار أفضل ثلاثة فرسان من الفريق للمنافسة على لقب الفرق، ويسعى فرسان الإمارات للمنافسة على مستوى الفئتين، عطفاً على الإنجازات الكبيرة التي حققتها الإمارات في تاريخ البطولة سواء على مستوى الفردي أو الفرق.

وشارك الوفد الإداري لفريق الإمارات في الاجتماع التنويري الذي تضمن التعريف بكافة تفاصيل السباق والمسارات ونقاط التبريد وأهم الجوانب الفنية الخاصة بالبطولة، كما أقيم مؤتمر صحفي بحضور عدد من المسؤولين في الاتحاد الدولي للفروسية والوفود المشاركة ووسائل الإعلام.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس نادي دبي للفروسية، ثقته الكبيرة بفرسان الإمارات في البطولة لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى رصيد رياضة الفروسية في الدولة بعد أن سطرت الإمارات العديد من الإنجازات في تاريخ المونديال أبرزها الإنجاز العالمي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بتتويج سموه بطلاً لبطولة العالم للقدرة 2012، في المملكة المتحدة، وفوز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بلقب مونديال 2014 في نورماندي بجمهورية فرنسا، إضافة إلى تحقيق سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، لقب مونديال 2002 في إسبانيا.

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أن فريق الإمارات يضم نخبة من الفرسان الذين أثبتوا تميزهم وجدارتهم في مختلف المحافل والبطولات الدولية وسيكون الرهان عليهم في مونديال فرنسا 2024 لإضافة إنجاز جديد يساهم في تعزيز ريادة وحضور الفروسية الإماراتية على خارطة سباقات القدرة العالمية، متمنياً التوفيق لأبناء الإمارات في البطولة التي تجمع نخبة الفرسان من مختلف أنحاء العالم.

وأكد الفارس سالم حمد ملهوف بطل النسخة 2021 ووصيف النسخة الماضية، جاهزيته وزملائه للتحدي اليوم الذي سيكون محط أنظار العالم من عشاق الفروسية وسباقات القدرة.. وقال إن أبناء الإمارات لا يرضون إلا بالمركز الأول حيث سيكون فرسان الدولة على قدر التحدي والطموح للعودة إلى أرض الوطن بالإنجاز الكبير، مشيداً بفترة الإعداد قبل البطولة والتي تضمنت تجهيز عدة خيول من بينها "مبهر" و"هدير" إضافة إلى مجموعة أخرى من الخيول المميزة لدى فريق الإمارات.

وأضاف أن سباقات القدرة والتحمل تتطلب مواجهة الظروف والتحديات الصعبة خلال المنافسة بما في ذلك ظروف الطقس، وفرسان الإمارات يملكون الخبرة الكافية للتعامل بصورة مثالية مع مجريات السباق، وروح الفريق الواحد بين أعضاء الفريق من أهم أوراق النجاح وسيتكاتف الجميع لتحقيق الهدف المنشود بانتزاع اللقب سواء على مستوى الفردي أو الفرق خاصة وأن السباق ستحتدم المنافسة فيه من المرحلة الرابعة حتى الختام.

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