فرسان الإمارات جاهزون لبطولة العالم للقدرة في فرنسا

المصدر: مونبازير - علي الظاهري

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وصل فريق فرسان الإمارات إلى فرنسا استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كلم، التي تستضيفها ميادين مونبازير غداً تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، بمشاركة نخبة من فرسان العالم من 39 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وستقام اليوم إجراءات الفحص البيطري للخيول، وقياسات الأوزان للفرسان المشاركين قبل 24 ساعة من انطلاق البطولة، التي يتطلع من خلالها فرسان الإمارات إلى استعادة اللقب، بعد إحراز الوصافة في النسخة الماضية «الإمارات 2023» بإحراز الفارس سالم حمد ملهوف الميدالية الفضية على صهوة الفرس «هالة»، والتي حقق على صهوتها اللقب في نسخة ايطاليا 2021، كما يضم فريق الإمارات كوكبة من الفرسان أصحاب الخبرة وهم: سعيد أحمد جابر الحربي على صهوة «كاسلبار كدبارا»، وفارس أحمد المنصوري على صهوة «هدير»، وسعيد أحمد راشد الشامسي، والذي سيشارك على صهوة «ديفا دي جاليما» أو «مبهر»، وسيف أحمد المزروعي مع الجواد «ماجيك جلين تورك»، وزايد محمد عتيق المهيري على صهوة «الشميمي»، حيث سيتم الاستقرار النهائي على 5 فرسان، من ضمن القائمة قبل موعد السباق.

وأقيم مساء أمس حفل افتتاح البطولة، بمشاركة 7 دول عربية وخليجية، في مقدمتها الإمارات بجانب البحرين والسعودية وقطر والكويت والأردن والجزائر. وتشتمل منافسات البطولة على فئتي الفردي والفرق، حيث ينافس فريق الإمارات على جميع ألقاب المونديال نظراً للخبرة الكبيرة، التي يملكها فرسان الدولة بمشاركتهم مع أفضل الخيول على مستوى العالم.

سمعة عالمية

وأكد الدكتور محمد عيسى العظب، المدير الإداري لفريق فرسان الإمارات، أن السمعة العالمية والمكانة المرموقة لدولة الإمارات في رياضة الفروسية عموماً، وسباقات القدرة والتحمل على وجه الخصوص تضعها دائماً في صدارة المشهد التنافسي العالمي، بفضل المسيرة الحافلة بالإنجازات، التي حققتها الإمارات في تاريخ البطولة، أبرزها تتويج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بلقب بطولة العالم للقدرة 2012 في المملكة المتحدة، وفوز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بلقب مونديال 2014 بجمهورية فرنسا، إضافة إلى تحقيق سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، لقب مونديال 2002 في إسبانيا.

وأضاف: إن فريق الإمارات حرص على اعتلاء منصة التتويج في مختلف بطولات العالم، وتضم المشاركة الحالية مجموعة مميزة من خيرة الفرسان مع أفضل الخيول، والذين استعدوا للبطولة بصورة جيدة، من خلال مختلف المعسكرات المحلية والخارجية، مشيراً إلى أن مسارات البطولة تتميز بالمنحدرات والمرتفعات المفاجئة، ودائماً ما تركز فرنسا مستضيفة البطولة على أن تكون مراحل السباق فيها منحنيات عديدة، للحد من السرعة في السباق، ولكن فرسان الإمارات عودونا على قهر الصعوبات والظروف في مختلف السباقات والبطولات.

ولفت العظب إلى أن الانطلاقة المبكرة للسباق في الساعة 5 ونصف صباحاً قبل نحو ساعة ونصف من شروق الشمس تتطلب الحذر من جميع الفرسان المشاركين، متمنياً السلامة لجميع فرسان الإمارات، الذين سيكونون على قدر التحدي والمسؤولية للعودة بالإنجاز العالمي.

وأكد المدرب إسماعيل محمد جاهزية فريق الإمارات للبطولة، والذي يضم نخبة من فرسان الدولة، متوجهاً بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الدعم الكبير لرياضة الآباء والأجداد، مما قاد إلى الصدارة عالمياً في رياضة الفروسية، وسباقات القدرة والتحمل.

وأشاد إسماعيل محمد بفترة الإعداد قبل بطولة العالم، وقال، إنه من أبرز المنتخبات التي تنافس الإمارات على اللقب البحرين وإسبانيا وفرنسا، مشيراً إلى أن قائمة خيول الإمارات تضم نخبة من الأسماء، من بينها الجواد الذي يشرف عليه «ماجيك غلين تورك» وصيف كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، والفائز بالمركز الأول في افتتاحية سباقات موسم سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة العام الماضي، إضافة إلى تألق الجواد أوروبيا، مؤكداً أن التسلح بالعزيمة والإصرار والعمل بروح الفريق الواحد سيقودنا إلى الإنجاز العالمي خاصة في ظل التحديات، التي قد تواجهنا في البطولة، أبرزها توقعات هطول الأمطار التي قد تؤثر على أرضية السباق.

مؤشرات

من جانبه قال المدرب محمد السبوسي: إن تحضيراتهم في الإسطبل استعداداً للبطولة تختلف عن المشاركات السابقة، حيث تم الاعتماد على تجهيز الخيول محلياً في الدولة لأول مرة بخلاف السنوات الماضية، التي كانت فيها التحضيرات تركز على المشاركة في سباقات الموسم الأوروبي، مؤكداً أن مؤشرات الخيول المشاركة تعد إيجابية، وسيتم الاستقرار بصورة نهائية على الأسماء المختارة من القائمة قبل يوم السباق.

وأضاف السبوسي، إن فرسان الإمارات خاضوا التحدي سابقاً على ميادين مونبازير، بجانب العديد من ميادين القدرة في شتى أنحاء العالم والثقة كبيرة للظهور بصورة مشرفة للإمارات في المحفل العالمي، لافتاً إلى أن طموح منتخب الإمارات اعتلاء منصة التتويج بانتزاع الذهب سواء على مستوى الفردي أو الفرق، وسيعمل الجميع على قلب رجل واحد لتحقيق الهدف المنشود.

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