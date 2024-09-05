«كولجاني» يحصد كأس الوثبة في شيبستو

المصدر: لندن - البيان

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حصد الجواد «كولجاني» لرافلس بارتنر شيب، بإشراف بيتر هامرسلاي، وقيادة بادي برادلي، كأس الوثبة ستاليونز، المخصص للخيول العربية الأصيلة، الذي استضافه مضمار «شيبستو» في العاصمة البريطانية لندن، أول من أمس، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات. واجتمع لسباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ»، 7 من نخبة الخيول في بريطانيا.

وقالت جيني هاينز، الرئيسة التنفيذية لرابطة الخيول العربية في بريطانيا: «نحن سعداء بكل من شارك في السباق، ومن دواعي سرورنا أيضاً أن الحصانين اللذين شاركا في التنافس النهائي، كانا من سلالة بريطانية احتفظ بهما أصحابهما للسباق في المملكة المتحدة، وهو ما يتماشى تماماً مع توجهات سلسلة كأس الوثبة ستاليونز، ونحن ممتنون جداً لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لدعمه».

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