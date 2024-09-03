«هايلاند فولز» لجودلفين يكسب تحدي «غولد كب» ويتأهل إلى «بريدرز كلاسيك»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تأهل «هايلاند فولز» لجودلفين، للمشاركة في بريدرز كب كلاسيك، بعد أن كسب تحدي «جوكي كلوب غولد كب» لمسافة 2000 متر، على مضمار ساراتوغا في أمريكا، ليحقق أول انتصار له في سباقات الفئة الأولى، بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب براد كوكس، مسجلاً زمناً قدره 2:3.25 دقيقة، بفارق أربعة أطوال عن «بايرنس»، بقيادة براين جوزيف وإشراف المدربة شيري ديفو.

وتفوق «هايلاند فولز» لجودلفين على نخبة من الخيول، أبرزها «آرثرز رايد»، محققاً الانتصار الخامس في مسيرته المميزة. وينتسب المهر البطل لأب فائز في سباق «بريدرز كب كلاسيك 2007 «كيرلن»، وأم فائزة في سباق بريدرز كب ديستاف 2006 «راوند بوند»، ولم يخرج من دائرة المراكز الأربعة الأولى في جميع مشاركاته الثمانية التي خاضها طوال مسيرته، بما في ذلك فوزه بسباق «بليم ستيكس» للفئة الثالثة في مضمار تشرشل داونز شهر يونيو.

وأشاد المدرب براد كوكس بأداء البطل «هايلاند فول» في السباق، وقال إن الخطة كانت الانطلاق إلى الأمام، ووضع «آرثرز رايد» تحت الضغط، وأحسن الفارس فلافيان التصرف، في حث الجواد للتقدم بقوة عند الدخول إلى المنعطف الأول، ثم تهدئة الوتيرة قبل المنعطف، ومن ثم وضع ضغط من الجهة الخلفية، مشيراً إلى «هايلاند فولز»، ظل يتقدم بشكل جيد، معرباً عن سعادته بالحصول على هذا الفوز من الفئة الأولى، خاصة أن الجواد لديه نسب رائع، ويملك بنية جسمانية مذهلة.

وأضاف: أعتقد أننا كنا مترددين معه بعض الشيء في المرة الأخيرة، لست متأكداً من أنه كان سيفوز بذلك السباق في «مونماوث»، لكنني أعتقد أنه يحتاج إلى الانطلاق والتقدم، ولدينا قناعة تامة أنه حصان لمسافة الميل وربع الميل، وقد أثبت ذلك في السباق الأخير.

وتابع: لقد كان يتدرب البطل بشكل جيد جداً، وكنا واثقين من أنه سيقدم عرضاً كبيراً، أعطيناه الوقت، وأخضعناه لتدريبات تحضيرية قبل السباق، وأخبرنا فلافيان بأن ينطلق بقوة، ويضعه في موقع متقدم. واختتم كوكس أن قرار المشاركة في سباق بريدرز كب كلاسيك، سيتم النظر فيه خلال الفترة المقبلة.

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