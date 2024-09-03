المهر «فيسبروي» بطل كأس الوثبة في ليفورنو

المصدر: روما - البيان

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واصل المهر «فيسبروي» لبيرولي جوسبي، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي وقيادة سايو ستيفانو ريموندو، مسلسل انتصاراته، ليحقق فوزه الثاني على التوالي بسباق كأس الوثبة ستاليونز، المخصص للخيول العربية الأصيلة، الذي استضافه مضمار «كابريللي ليفورنو»، في العاصمة الإيطالية روما، أول من أمس، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات. واجتمع لسباق كأس الوثبة ستاليونز 6 من الخيول عمر ثلاث سنوات فقط، تنافست لمسافة 1950 متراً، على الجوائز المالية البالغة 6.600 يورو.

وتمكن«فيسبروي» من الدفاع عن لقبه في كأس الوثبة ستاليونز ببراعة، بعد أن تفوق بفارق 0,75 طول عن «أورلاندو جو» لأورلاندو جايديتا، وقيادة فلوري اليساندرو بإشراف المدرب ستيفانو ميتيني، وجاء ثالثاً «كنجدوم» لتي إس أي سيرل، بقيادة سارا سبامباجتي، للمالك والمدرب كريستيان ميتيني.

من جهة أخرى، يستضيف مضمار ضاحية شيبستو بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ»، تصنيف صفر إلى 55.

ويجتمع للسباق البالغ جائزته 4 آلاف جنيه إسترليني، 7 من نخبة الخيول في بريطانيا، أبرزها الجواد «كولجاني» لرافلس بارتنر شيب، بإشراف بيتر هامرسلاي وقيادة بادي برادلي، والذي يسعى لمواصلة عروضه الجيدة، حيث سبق له الفوز بكأس الوثبة لمسافة 1400 متر في آخر مشاركة.

وينافس على اللقب المهرة «ديليكيتس» للمالك والمدرب جيمس أوين، بطل المدربين 5 مرات، وقيادة الفارسة المتدربة تيجان بادجت، وسبق لها الفوز على غريمها «كولجاني» في سباقي مربي الإمارات لمسافة 1200 متر، مستفيدة من الوزن الخفيف في ذلك السباق. وهناك الفرس «فاريتز العنود» للمالكة والمدربة مسز عقبة عاشور، وقيادة شارلي برايس، إلى جانب «ساسي» للمدرب والمالك ستيف بلاكويل، وقيادة أوليفر كارميشيل.

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