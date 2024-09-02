الجواد "الباسو تي" بطلا لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في ألمانيا

المصدر: وام

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توج أمس الجواد الهولندي " الباسو تي " بطلا للمحطة التاسعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت في مضمار ايفزهايم العشبي في مدينة بادن بادن الألمانية، ضمن سباقات النسخة رقم 31 من البطولة.

وتقام سلسلة سباقات البطولة بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في كافة دول العالم، انطلاقا من حرص الإمارات للحفاظ على مسيرة الخيول العربية باعتبارها إرثا أصيلا من التراث الوطني.

وشهد السباق حضورا جماهيريا كبيرا، وتنافسا شديدا بين الخيول المشاركة من نخبة مرابط الخيول العربية في ألمانيا وأوروبا، لمسافة 1600 مترا ضمن الفئة الثانية للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، حيث نجح الجواد الهولندي " الباسو تي" للمالك والمدرب جيرارد زوتليف وتحت قيادة الفارس كوب فاندربيك في اقتناص اللقب بعد صراع محتدم مع الجواد " لايتينج ثندر وجعفر "، وتمكن البطل البالغ من العمر 5 سنوات من التفوق بفارق أنف عن "لايتنج ثندر" للمالك رافال بلاتيك، فيما جاء ثالثا "جعفر" من نسل ( داحس x بديرة) للمالك أبو بكر صديق عبدالله.

وقدم البطل أداء قويا في صراع الأمتار الأخيرة ونجح في قطع مسافة السباق بزمن 01:46,18 دقيقة، ليضيف لقبا مهما في مسيرته التي شهدت فوزه مؤخرا بلقب سباق كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية في بلجيكا.

وقال سعادة فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: " فخورون بالنجاح اللافت لسباق كأس رئيس الدولة في ألمانيا، والحضور الجماهيري الكبير، بما يعكس المكانة المرموقة للكأس الغالية في المضامير الأوروبية، ونشيد بالمنافسة القوية والمثيرة بين الخيول المشاركة في السباق من صفوة الخيول العربية في ألمانيا وأوروبا".

وأضاف: " نتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة لدعمه وتوجيهاته التي تقودنا لنجاحات سباقات الكأس الغالية في كافة المحطات والمضامير العالمية، والتي تدفعنا نحو المزيد من العمل والجهد لإخراج كافة الفعاليات في أفضل صورة بما يعزز مكانة الدولة كأكبر مطور في العالم لسباقات الخيول العربية الأصيلة".

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