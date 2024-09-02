المهر "فيسبروي" يحرز لقب كأس الوثبة في إيطاليا

المصدر: وام

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أحرز المهر "فيسبروي" لبيرولي جوسبي، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة سايو ستيفانو، لقب سباق كأس الوثبة "ستاليونز"، للخيول العربية الأصيلة.

وأقيم السباق أمس على مضمار "كابريللي ليفورنو" في العاصمة الإيطالية روما، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتنافست 6 من الخيول في عمر 3 سنوات لمسافة 1950 متراً، وتفوق "فيسبروي" بفارق 0,75 طول عن "أورلاندو جو" لأورلاندو جايديتا، وقيادة فلوري اليساندرو، بإشراف المدرب ستيفانو ميتيني.

وجاء ثالثاً "كنجدوم" لتي اس أي سيرل، بقيادة سارا سبامباجتي، للمالك والمدرب كريستيان ميتيني.

من جانب آخر يستضيف مضمار "شيبستو" بالعاصمة البريطانية لندن، غداً فعاليات كأس الوثبة "ستاليونز" لمسافة 2000 متر، للخيول العربية الأصيلة في عمر 3 سنوات فما فوق، بمشاركة 7 من نخبة الخيول في بريطانيا.

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