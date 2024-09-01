«باناسيا تيرسك» تظفر بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في كازان

المصدر: كازان - البيان

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ظفرت المهرة «باناسيا تيرسك» بلقب المحطة الثامنة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها رقم 31 التي أقيمت في مضمار كازان الدولي للفروسية أول من أمس.

وأقيم سباق الكأس الغالية ضمن مهرجان اليوم الوطني لجمهورية تتارستان الرابع والثلاثين، وسط حضور جماهيري كبير بلغ 30 ألف متفرج.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير لتطوير صناعة سباقات الخيول العربية ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في كل دول العالم، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم للحفاظ على مسيرة الخيول العربية باعتباره إرثاً أصيلاً من تراث الإمارات الوطني.

شهد السباق وتوج الفائزين محمد المنصوري ممثل سفارة الدولة في موسكو وسعيد خليفة المهيري ممثل اللجنة المنظمة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بحضور المالك والمدرب والفارس وممثلي الهيئة العليا لسباقات الخيل في روسيا وإدارة مضمار كازان الدولي للفروسية.

في المقابل يحتضن مضمار ايفزهايم العشبي في مدينة بادن بادن الألمانية اليوم المحطة التاسعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في قمة جديدة مرتقبة للكأس الغالية في المضامير الأوروبية.

ويشهد سباق الكأس الغالية مشاركة نخبة مرابط الخيل في ألمانيا وأوروبا، حيث تتميز قائمة المشاركين بتنوع المجموعة بين الجياد التي برهنت قوتها وحضورها في السباقات الأوروبية أخيراً، كما يقام السباق لمسافة 1600 متر ضمن الفئة الثانية للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، إذ تجمع القمة الألمانية نخبة من الخيول العربية وأبطال السباقات في أوروبا خلال الفترة الماضية مثل (جعفر، الزرقا دي إيه، فريدي بي، لايتينج ثندر).

وقال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «فخورون بنجاحات محطة كازان والأصداء الواسعة التي سجلتها المحطة الثامنة ونهنئ الأبطال الفائزين»، مؤكداً أن السباق شهد حضوراً جماهيرياً مميزاً، ما يشكل إضافة مهمة لمسيرة سباقاتنا لعام 2024، حيث حققت محطة كازان صورة تنظيمية رائعة وأسهمت بمضاعفة النجاحات المبهرة.

وأضاف: «الكأس الغالية تمد جسور التواصل مع مختلف شعوب وثقافات العالم، ونعرب عن فخرنا بما يحققه الحدث من نجاحات متواصلة في المضامير الأوروبية، والوصول للمحطة الألمانية التاسعة ما هو إلا دليل جديد على استمرارية السباقات بنجاحات وأصداء مهمة للكأس الغالية في المضامير الأوروبية».

وتابع: «إن الجولة الألمانية تمثل محطة رئيسية في سباقاتنا التي نحرص من خلالها على التأكيد أن الرسالة الجوهرية للحدث الغالي لدعم الملاك والمربين ورفعة الخيل العربي بكل دول العالم».

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