«فيسبروي» يطارد كأس الوثبة في ليفورنو

المصدر: روما - البيان

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يصل مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إلى محطة جديدة في إيطاليا، حيث يستضيف مضمار كابريللي ليفورنو، اليوم، فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز، المخصص للخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة 16 من المهرجان العالمي.

ويأتي تنظيم المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ويتصدر «فيسبروي» لبيرولي جوسبي، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة سايو ستيفانو ريموندو، ترشيحات كأس الوثبة ستاليونز للخيول عمر ثلاث سنوات فقط، لمسافة 1950 متراً، البالغ جائزته 6600 يورو، حيث فاز في الثاني من أغسطس الماضي بكأس الوثبة بريميو سمر لمسافة 1500 متر، متفوقاً بفارق طولين عن صاحب المركز الثاني «فويل»، فيما جاء في المركز الثالث «ميركيوريو جو».

وينافسهم «فرح اتش سي أم» لفالتينيسي دوجز للخيول، بقيادة جيسا ساندرو، و«أورلاندو جو» لأورلاندو جايديتا، وقيادة فلوري اليساندرو، وكلاهما بإشراف المدرب ستيفانو ميتيني.

منافسة

وهناك «فرح داجوبيو» لجاجيولي سانتيني كوجليمو، بإشراف كاميلا تراباسي، وقيادة ماريو سانا، و«فوريليج» لكريستيان ميتيني، وقيادة جونجوي جيولي، و«كنجدوم» لتي اس أي سيرل، بقيادة سارا سبامباجتي، وكلاهما بإشراف لكريستيان ميتيني.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في نسخته الـ 16، في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة. ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي.

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